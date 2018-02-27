2018選戰 民進黨台中市議員將提名35席

民進黨台中市黨部主委何明杰（左）、執行長翁誌偉（右），對下屆台中市議會議員席次拿下過半，充滿信心且誓在必得！（陳世宗攝）

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民進黨台中市黨部27日公布黨中央所公告的2018年直轄市議員提名初選選舉名單。台中市議員（不包括原民）總計提名共35席，市黨部將於3月5日至3月9日開放領表登記，登記截止後協調至13日；若需辦理初選民調，將在3月19日到5月15日舉行。

民進黨市黨部指出，提名公告分別是：第一選區（大甲、大安、外埔 ：2席）、第二選區（清水、梧棲、沙鹿：2席）、第三選區（龍井、大肚、烏日：2席）、第四選區(后里、豐原：3席）、第五選區（神岡、大雅、潭子：4席）、第六選區（西屯區：3席）、第七選區（南屯區：2席）。

第八選區（北屯區：3席）、第九選區（北區：2席）、第十選區（中區、西區：2席）、第十一選區（東區、南區：3席）、第十二選區（太平：2席）、第十三選區（大里、霧峰：4席）、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平：1席），共提名35名。

主委何明杰表示，台中市在林佳龍市長用心執政下，市民有目共睹，也增加人民對民進黨的信心；此次提名35席是很務實的提名，加上市長創新執政，讓台中愈來愈好，持續成為台灣最宜居的城市。市黨部將成為2018台中市議員候選人最強後盾，有信心拿下佳績，使中央執政更穩定。

執行長翁誌偉強調，中央黨部對於市長林佳龍在台中用心整治是讚譽有加，尤其對於托育一條龍、柳川以及綠川等，目的就是要讓台中成為中台灣「領頭羊」，就是要讓議會過半，讓民生預算可以順利過關，讓市政順利、讓人民更有感。

(中時)

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