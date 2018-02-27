週末不知道去哪裡？那就到人文遠雄博物館當太空人！

2018年02月27日 12:37 中時電子報 綜合報導

還在煩惱週末不知道要去哪裡玩嗎？那就來「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，一起闖關破任務，還可以獲得免費貼圖唷！

由人文遠雄博物館主辦的「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，現正於汐止遠雄廣場4樓的展覽2館盛大展出，邀集LINE原創市集超人氣的6位貼圖創作者，一同打造充滿太空氛圍的展場，結合科技互動設施與LINE NOW服務，讓看展覽變得有趣又好玩！

人文遠雄博物館提供

手機拍不停 插畫角色太萌了

靜態展區共分為食物管理中心、睡眠實驗中心、尖端駕駛艙，由6位貼圖創作者重新打造而成，從被咖波與松尼大鬧搞破壞的餐廳、超迷糊ㄇㄚˊ幾兔的紙箱睡眠艙、超認真的啾先生一直努力想要叫醒懶散兔、到由聰明自信的貓爪抓跟健忘的寶寶不說掌控的駕駛艙。

貼圖創作者們創造出有趣、豐富的主題式插畫場景，本次展覽所特別創作的太空人造型角色也在展場中華麗「立體化」登場，每一個展區都有各種驚喜，等待民眾去挖掘！絕對要讓每一位到現場的民眾手機快門按到停不下來。

人文遠雄博物館提供

一日太空人 闖關破任務

從展覽起始點的太空船大廳開始，童趣又充滿太空氛圍船艙設計，入口結合臉部辨識科技的小小太空人報到處，每個到訪的民眾都可以獲得戴著太空頭盔的太空照，代表完成太空人報到手續，還可以將獲得的太空照片下載到自己的手機上，第一時間發佈到網路社群跟朋友分享。

互動式展覽 看展除了拍照還可以玩遊戲

太空人報到完成後來到整合色彩辨識投影的太空人登機室，只要將桌上的木塊深色面朝上放置於桌面指定位置，桌面就會跑出插畫角色的介紹。

互動區首先出現的是一整片小花銀河系，地上巨大的10米拼貼互動投影，可以容納超過20人以上共同互動，只要踩到投影中漂浮的星球，該星球便會爆炸化為一堆超可愛的小花，貼圖角色也飄浮其中，只要一被碰到便會慌張地逃跑，可愛的模樣及音效，非常逗趣。

人文遠雄博物館提供

穿過小花銀河系後，出現在眼前的是水世界星球，一整面水世界主題的投影，民眾可以利用展區的平板電腦，自拍後，自己手動彩繪專屬太空衣，完成後，你就會發現自己已經進入水世界星球裡，跟著貼圖創作者們的角色，在水底世界快樂玩耍。

最後來到的任務是節奏流星群，現場會看到許多投射在地面上的光點，每個光點都代表一顆流星，踩在光點時便會發出美妙的聲音，在光點裝置發出聲音的同時，便會投射燈光到太空船上方，越多人通過光點，太空船會變得更加繽紛。

人文遠雄博物館提供

完成任務 即可下載展覽限定免費貼圖

本次展覽最大亮點之一，就是能夠免費下載本次參展的6位貼圖創作者特地繪製的「我是小小太空人」展場限定版貼圖，只有到展覽現場成功解開任務之後才能下載貼圖！趕快約三五好友一起來看展拿貼圖吧！

【展覽資訊】

「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展

票價資訊：免費入場，無需購票

展覽時間：2018/ 02 / 02(五) ~4/22(日)( 週一休館)

開放時間：週二至週五10:00~18:00(17:30停止入場)

週六、週日及國定假日延長至20:00(19:30停止入場)

展覽地點：遠雄廣場四樓 人文遠雄博物館展覽2館

(新北市汐止區新台五路1段95號4樓)

(中時電子報)