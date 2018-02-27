持刀闖公寓挾持情侶 劫財沒錢轉劫色遭判刑

2018年02月27日 12:48 中時 陳淑芬

鄭姓男子租住東海大學附近公寓，在106年晚間持水果刀侵入侵入公寓樓上男大生與女友住處喝令搶劫，以膠帶綑綁兩人，豈料兩人身上都沒錢，竟轉而劫色性侵女友得逞，男大生趁隙脫困，與鄭男發生打鬥，女友呼叫求救驚動鄰居報案，警方到場逮人。台中地院依強盜而強制性交罪判處鄭男徒刑12年；強制罪判7個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，鄭男在東海大學附近的龍井新興路租公寓2樓、1名男大生與女友租住4樓，36歲的鄭男在106年8月下午4時許尾隨男大生女友上樓，持水果刀侵入房內，恐嚇房內的男大生及女友「不要動、不要講話、要搶劫」等語。

女子將錢包交出，但內僅新台幣100元，鄭男嫌棄不拿，怒向男大生要錢包，男大生指皮包內有2000元，但放在樓下的機車內，鄭男以膠帶捆綁情侶，得知男大生機車鑰匙及停放位置後，竟萌起劫色念頭，持刀威脅性侵女子得逞，過程中，男大生從貼眼睛的膠帶縫隙看見女友遭猥褻，頻以口渴要喝水阻撓，鄭男稱他對男性也有「性趣」喝止；鄭男又以手機拍下女子身分證，還突然因看男大生的腳毛不順眼，還脅令女子拿刮鬍刀刮除。

鄭男並喝令女子陪他下樓，持刀逼她打開男大生機車置物箱拿皮包，先用手機拍下男大生身分證，恐嚇女子若報警可隨時找到兩人，並拿走皮夾內現金500元。鄭男想到自己沒有女朋友，竟起意喝令女子親他臉頰，假裝是他的女友合影拍照，要向朋友炫耀。

獨留房內的男大生自行脫困，持拖把纏繞水果刀躲在走道，等鄭男再帶女子返回公寓時，持刀猛刺鄭男背部，兩人發生打鬥，女子呼救並拉扯鄭、男大生持樓梯間滅火器噴灑鄭，纏鬥驚動鄰居報案，警方到場逮捕鄭男，情侶多處各受撕裂傷、鄭男有吸入嗆傷及肺炎及刀傷、撕裂傷，將3人送醫。

(中時)