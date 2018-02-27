日本擬在琉球新設陸基反艦飛彈部隊

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旺報

日本政府相關人士表示，鑒於中國海軍艦艇頻繁通過沖繩縣沖繩本島（琉球）和宮古島之間海域的現狀，日本政府正在探討在琉球本島部署新的陸基反艦飛彈（SSM）部隊。

日本《朝日新聞》、共同網等媒體27日報導，有多名日本政府消息人士透露，日本政府正式圍繞在沖繩本島部署地對艦飛彈部隊展開討論。關於部隊的組編規模等將在國家安保局和防衛省進行具體探討，結果將匯總入2018年底制定的新《防衛計畫大綱》或《日本中期防衛力量整備計畫》中。

日媒報導稱，針對中國軍艦在宮古海峽航行成「常態化」，日本政府此前已決定在宮古島部署該飛彈部隊，此次計畫在沖繩本島也部署，是為了對中國軍艦「兩面夾擊」，以進行牽制。

2008年11月，中國海軍4艘艦艇首次經由宮古海峽進入太平洋。此後，中方軍艦前往東海及太平洋時頻繁在宮古海峽周邊航行。報導稱，公海通行在國際法上沒有問題，但防衛省官員宣稱「這對於在西太平洋活動的美軍而言，同樣是莫大的威脅」。

日本政府計畫在沖繩本島部署的是陸上自衛隊最先進的「12式」地對艦飛彈部隊。「12式」地對艦飛彈射程比以往的「88式」有所改進，可達200公里。其全長約5公尺，重約700公斤，即使在飛彈發射後也能隨時傳送有關敵艦的新的位置資訊，並調整飛行路線，而且飛彈再裝填的時間也大為縮短。

(旺報)

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