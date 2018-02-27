基隆蟬聯爛路王 林右昌7PUPU：跟台北比不會輸

2018年02月27日 13:02 中時 張穎齊

針對基隆再度蟬聯爛路冠軍，基隆市長林右昌不滿表示，講到這個就氣，因為營建署評比遊戲規則不公，所以他故意在去年「政策作為」的項目棄賽。（張穎齊攝）

內政部營建署去年底公布2017年全台「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」結果，唯有基隆市獲得最低「丙等」。（張穎齊翻攝）

內政部營建署去年底公布2017年全台「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」結果，基隆市獲得「丙等」，再度蟬聯爛路冠軍，對此，基隆市長林右昌氣沖沖地說「非常不公！」並表示他是故意在「政策作為」的項目棄賽，所以才拿到丙等，強調基隆道路品質其實都有提升，且「跟台北比也不會輸！」

營建署公布的報告指出，全台22個縣市中唯有基隆市獨得「丙」，並附註寫上「基隆市於本年度未參與政策作為考評，故以最低級距丙等計列」，各考評項目得分中，實際作為占60％成績，基隆拿「乙」；而在政策作為40％，只有基隆是空白。

「故意凸顯制度不公！」林右昌表示，營建署的考評遊戲規則不公平，硬是要找500公尺長的道路，且去年提過的今年不能再提，而基隆山坡地面積占95％、平地僅占5％，是全台平地面積最少，哪裡能找出這麼多路來提報，所以他去年才故意棄賽。

「跟台北比不會輸！」林右昌說，基隆市的道路品質都有在提升，但因為之前20幾年都沒有進步，留下的沉痾幾乎病入膏肓，加上自來水管線漏水率也是全台最高，必須要把道路開挖修補，導致出現許多評比都是最後一名，然後民眾又要罵他，但其實要比道路品質提升，跟「看不到」的地下管線作為，基隆與雙北、台南及其他縣市都不會輸。

他還指出，先前行政院長賴清德和內政部長葉俊榮來視導時，他都已經向2人反映評比制度不公，2人也都有給正面回應，因為他認為這是基隆人的面子問題，但其實這個評比讓很多縣市都「唉唉叫」，這樣的遊戲規則結果根本沒意義，而針對營建署的回應態度，他覺得只能用「官僚」形容。

「每次講到這個都很氣！」林右昌說，營建署不要用這種僵化的制度來打擊基市府的士氣，他一上任都有要求工務處到雙北、台南去取經，還有和基隆地檢署一起合作，歡迎大家來基隆看看，雖然沒有80、90分，但也有60、70分。

至於屢屢遭民眾詬病的「壯觀台北」到「富景天下」的這條大爛路，林右昌回應，因為屬於私設道路，市府也很想介入，但「於法無據」，還有許多封閉型社區的道路也非基市府的管轄責任。

(中時)