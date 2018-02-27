盧秀燕新春團拜批市政 卓冠廷：言行不一又唱衰台中

台中市府新聞局長卓冠廷反擊立委盧秀燕，言行不一，令人匪夷所思，籲勿再唱衰台中。（盧金足攝）

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立委盧秀燕站上戰鬥位置，27日在國民黨台中市黨部新春團拜時喊出「換人執政」，批市政炮火猛烈。市府新聞局長卓冠廷也火速反擊，「盧委員擔任立委19年，直到近期才為選舉開始關心空汙，並在立法院阻擋前瞻及台中市大眾軌道運輸建設」，這些過去的事蹟歷歷在目，卻在新春團拜上言行不一又唱衰台中，令人匪夷所思。

卓冠廷表示，台中火力發電廠是在國民黨執政時興建，30年來直到市長林佳龍上任後，才首度減少中火500萬噸的生煤使用量，且盧秀燕自1999年擔任立委，直到16年後，才於2015年針對空汙議題連署法案，過去對空汙發言都集中在去年，為選舉才開始關心空汙不言可喻。

市府強調，大台中山手線、捷運藍線、綠線延伸彰化都在林市長努力下，獲行政院前瞻基礎建設計畫通過，台中市軌道建設正逐步實現，盧秀燕擔任立委期間未協助爭取捷運藍線，卻在立法院反對台中軌道建設，如此反對大眾運輸的行為，令人十分不解。

針對盧秀燕質疑財政議題，卓冠廷站上火線表示，盧所謂「過去歷任市長不斷還債，還到剩下400多億」的說法不是事實，台中市目前人均負債是3.1萬元，至今仍是6都第2低，前市府時代台中市舉債就已高達845億元，當時前市府編列2014年、2015年預算時，也各編列203億元、209億元舉債。

(中時)

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