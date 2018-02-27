貪小便宜買名牌襪 一買發現Logo只有一半！

市價680元的UA襪子僅賣40元，吸引很多買家上門，購買後卻發現商標圖僅印1半。（張妍溱攝）

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市價680元的UA襪子僅賣40元，吸引很多買家上門，購買後卻發現商標圖僅印1半。（張妍溱攝）

保二總隊刑事警察大隊偵二隊日前查獲30歲曾姓女子在知名拍賣網站販賣仿冒NIKE、Under Armour運動品牌襪子，售價為市價的1折左右，甚至市價680元的UA襪子僅賣40元，吸引很多消費者上門，購買後發現商標圖僅印1半。今年初警方前往搜索查獲仿冒知名6763件襪子，侵權市值約200萬元，警訊後依違反《商標法》罪嫌函送法辦。

「Logo只有一半！」有民眾上網購買曾女所販售的UA運動襪開心買便宜僅花費40元，收到貨後卻發現左腳襪子商標圖案不完整僅印製一半，他向賣家反映買到瑕疵品卻無回應；」警方共起出大批仿冒襪子，發現質感差且圖案印製粗糙，印一半商標的UA襪子顯得很掉漆。

曾女向警方供稱，原本在網路販賣居家用品，偶然間透過管道從大陸進口仿冒運動品牌襪子，在蝦皮等知名網路薄利多銷，客戶須1次購買1盒5雙200元運費自付，Nike每雙15元的成本，UA運動襪成本約20元，每雙獲利5至10元。

曾女辯稱才賣300多雙獲利數千元即被逮，警方共查扣仿冒NIKE商標襪子3693雙、Under Armour商標襪子3070雙，每雙官方售價在160元至680元間不等，侵權市值約200萬元；提醒消費者購買時可依產品制式型式、色號、成份標示、制式洗標來分辨真偽。

(中時)

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