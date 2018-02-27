4月起來奇美博物館　免上網預約

2018年02月27日 13:31 中時 曹婷婷

2015年開館的奇美博物館，截至去年底已經吸引450萬人次參觀，為了服務大眾，館方將從4月起試辦「入館免預約」，民眾不再需要提前上網預約，現場買票或通路預購票券，即能入館參觀，不過，若參觀人數達80人以上的團體，仍需事前聯繫。

奇美博物館開幕初期，為了因應人潮眾多情況，特別設計一套網路預約制度，平均每日開放5000名預約名額，透過人數控管，維持參觀博物館的良好品質，並盡可能在來客數與參觀品質之間，取得最大平衡。

如今，隨著新館進入第4個年頭，除了特殊的節慶假日，一般來館人流量大都符合原本設定的每日5000人次。在人數及參觀品質皆可掌握之際，館方也決定自4月1日起開始試辦「免預約」制度。

副館長廖婉如表示，館方時時觀察社會動向與民眾需求，所有的改變都是希望做到更貼心的服務；此次試辦「免預約」，簡化來館程序，讓民眾不會因為預約問題而卻步，藉此提升博物館的親近度。未來館方將繼續強化服務品質，同時舉辦各種活動，活絡戶外園區，讓博物館成為民眾休憩、紓壓的生活中心。

館方指出，以往民眾入館前均需事先上網預約，4月起，即可享有自由彈性來館，購票入場，對於一些外地遊客來說，安排行程將更有機動性，不過，80人以上大團體，仍必須事先聯繫，以節省驗票等作業時間，聯絡窗口：06-2660808。

此外，為方便民眾購票，奇美博物館亦拓展多元的售票通路，目前包括7-ELEVEN門市的ibon機台，以及GOMAJI夠麻吉、KLOOK客路、雄獅旅遊《Journey on旅途中》APP、台南好玩卡等網路平台皆有販售票券，歡迎民眾多多利用。參觀及購票資訊可上官網查詢。

(中時)