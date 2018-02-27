民進黨彰化市長黨內初選 林世賢勝出

民進黨彰化市長黨內初選結果，上午在民進黨彰化縣黨部由主委黃振彥(中)宣布確定由縣議員林世賢(左)勝出，贏賴岸璋8.58％。(謝瓊雲攝)

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三家民調公司電話民調結果。(謝瓊雲攝)
國民黨可望提名縣議員張東正出馬角逐彰化市長寶座。(資料照)

環保醫生勝出！民進黨彰化縣黨部主委黃振彥，27日上午在黨部辦公室宣布彰化市長黨內電話民調結果，兩名參選人縣議員林世賢和賴岸璋，分別獲得54.290%、45.709%支持度，確定將由林世賢獲提名角逐彰化市長寶座。

上午10點，林世賢和黃振彥現身縣黨部，賴岸璋則缺席未到場，由服務處主任巫柏宥代表代表；黃振彥宣布，26日晚間電話民調，山水、趨勢和典通三家結果皆由林世賢勝出，總成績以林世賢高出賴岸璋逾8%。

林世賢表示，賴岸璋是可敬的對手，深入基層深耕多年，是非常難得的人才，將借重他的長才，邀請對方加入競選團隊；目前最重要的是延續現任市長優良的執政經驗，全力贏得選舉、讓魏明谷也順利連任，繼續縣市合作。巫柏宥則代表賴岸璋恭喜林世賢，也感謝選民對賴岸璋的支持，希望民進黨能繼續合作、團結，贏得勝利。

黃振彥指出，賴岸璋擔任4屆縣議員，經驗豐富、林世賢雖只選一屆，卻以最高票當選縣議員，兩人都是非常優秀的人才，從2/5登記制金認真勤跑基層爭取支持；民進黨是團結的政黨，呼籲黨內同志繼續團結合作，爭取中央、縣市到地方鄉鎮市的勝利。

另外，國民黨彰化市長部分，26、27日兩天舉行黨內初選登記，縣議員張東正已在26日上午完成登記，一直盛傳有意回鍋參選的前立委陳杰經過長考後決定禮讓，不會前往領票登記。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉，若下午4點截止前無其他人登記，將可望由張東正代表國民黨參選彰化市長，帶市黨部召開委員會後將提名人選報縣黨部，黨部再將建議人員提報中央工作會議通過後正式提名。

(中時)

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