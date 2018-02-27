吳敏濟下田教插秧 學童樂當一日農夫

2018年02月27日 13:54 中時 陳淑娥

每位學員手拿秧苗，在議員吳敏濟（後排中）的帶領下，捲起褲管準備下田大顯身手。（陳淑娥攝）

在市議員吳敏濟（右四）的帶領下，學員捲起褲管下田插秧，直呼「好辛苦」。（陳淑娥攝）

目前正值稻作插秧季節，食農教育工作坊27日於台中外埔馬鳴國小舉行，市議員吳敏濟親自下田指導插秧技巧，讓首次接觸的孩子直呼很辛苦，活動也安排米饅頭製作，真正了解「從產地到餐桌」的食安觀念。

馬鳴國小推行食農教育5年，連續2年獲選為「行政院農糧署食農、食米推廣計畫」全國績優學校。校長李勝億表示，吳敏濟曾應聘赴菲律賓主持水稻生產機械化計劃，成功幫助該國提高2至3倍的水稻收成，非常感謝他指導學童及各校營養師插秧技巧。

吳敏濟指出，水稻栽培過程從整地、育苗、插秧、管理、收穫、乾燥到碾米，時間長達4個月，插秧的要領是每株3至5支秧苗，採取寬行密植原則，就是前後的秧苗距離可以較密，約15至21公分，左右則預留較寬的行距約30公分，做為通風巷道，否則稻子長大後密不通風，容易罹患稻熱病。

「哇！好冰、好黏喔！」吳敏濟帶領學員捲起褲管踩進泥漿裡，沁涼的感覺從小腿傳上來，每個人臉上洋溢著興奮笑容，有學童說，「一直低著身體插秧，腰很酸，但是很有成就感！」

此外，工作坊也安排最近流行的米製食品「米饅頭製作」實作課程，還有食農、食米課程規劃與教案研發之經驗交流。李勝億表示，藉由田間到餐桌的全方位飲食教育成果分享，有助於師長及營養師們回到學校後，為學生們建立更多健康、安全的飲食文化知識與觀念。

(中時)