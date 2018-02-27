不捨母校廢校持續敗壞 社區提活化構想

龍岩文化發展協會27日召開會員大會，會中表態將爭取龍岩國小做為大林慢城總部。（呂妍庭攝）

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龍岩國小廢校10年，已顯得老舊殘破，社區力求文化發展協會27日召開會員大會，會中表態將爭取龍岩國小做為大林慢城總部。（呂妍庭攝）
龍岩國小廢校10年，已顯得老舊殘破，社區力求文化發展協會27日召開會員大會，會中表態將爭取龍岩國小做為大林慢城總部。（呂妍庭攝）
龍岩國小廢校10年，已顯得老舊殘破，社區力求文化發展協會27日召開會員大會，會中表態將爭取龍岩國小做為大林慢城總部。（呂妍庭攝）

大林鎮龍岩國小10年前廢校至今，校舍因長期閒置已顯得斑駁老舊，當年因不捨母校走入歷史的畢業校友，發起成立「嘉義縣龍岩文化發展協會」，負起校舍認養之責，為讓廢校重新活化，發展協會提出「慢城總部在龍岩，工業園區後花園」想法，計畫爭取經費整建校區，既推廣大林慢城，也把大林芎蕉山打造成大埔美精密機械工業園區後花園，帶動偏鄉觀光。

因偏遠山區人口快速流失，龍岩國小94學年度降為三和國小龍岩分校，2年後招生情況仍不佳，龍岩國小走入歷史，廢校至今，雖有協會負責代管，礙於社區缺乏經費，設施又屢遭人破壞，新任理事長簡富賢提出振興龍岩新概念，強調提案既配合推廣大林慢城，也開發社區觀光資源，「構想如能實現，一定會是嘉縣廢校重生的新指標」。

簡富賢說，龍岩校舍活化再利用近幾年一直都在被討論，但始終只聞樓梯響，恰巧農曆春節有畢業校友回校辦同學會，看到校舍毀損不堪十分不捨，他聽到鄉親反應後，自認責無旁貸，積極徵詢地方人士意見，又得知縣府去年曾提撥大筆經費支持「大林慢城營造計畫」後，靈機一動，認為若將龍岩國小發展成大林慢城總部，既可促成閒置校舍活化，也可以推動大林觀光產業。

簡富賢表示，從龍岩國小出發，沿途行經寶山寺，終點站抵達大林最高土地公廟龍德的「芎蕉山古道」，最早是觀賞白鷺鷥遷徙著名登山步道，可惜隨龍岩廢校古道跟著沒落，變得雜草叢生，更不見往昔登山客身影，若藉由這次提案，能獲得縣府、公所和各界支持，不管是協助大林推動慢城，或提升芎蕉山觀光價值，皆是雙贏局面。

(中時)

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