繆德生墜樓命危 曾遞生死狀給蘇嘉全

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中時
／台北報導

退役上校繆德生因反對蔡政府軍改方案，今天因攀爬立法院議場不幸墜樓，生命垂危。八百壯士執行長羅睿達剛剛透露，其實繆德生在去年3月，就親自寫了一張「生死狀」給立法院長蘇嘉全，表明「如果有一天我因為這場抗爭而犧牲性命，我不需要任何人為了我負責任，我自己為我自己負責任。」結果，蘇嘉全看完後並未收下，如今卻一語成讖，令人萬般遺憾。

羅睿達指出，去年3月10日，八百壯士前往立法院送交請願書，當時繆德生自己也寫了一張「生死狀」給家人及八百壯士同袍，並一塊帶到立法院。

他說，當蘇嘉全抵達會客室與他們會見時，繆德生就拿出這封「生死狀」給對方，上頭寫著「我繆德生，為了誓死維護中華民國憲法之完整及軍人之尊嚴，不惜犧牲性命，如果有一天我因為這場抗爭而犧牲性命，我不需要任何人為了我負責任，我自己為我自己負責任。」

羅睿達說，「結果蘇院長看了一下，沒有收下來，那封狀子就擺在桌上」。

羅睿達強調，面對繆德生寫了生死狀，當時同袍們就曾勸說，強調要相信中華民國政府是民主的，要相信政府說要與退役人員商討軍人年金改革是講真的，「只是我們沒想到一年下來，卻是大開倒車，沒有走向民主，反而走向專制極權。」

羅睿達說，今天早上繆德生其實很平和，進入立法院只是為了表達一件事情，就是「希望立法院在開議前，我們的蘇院長與民進黨團，能夠聽聽我們退役軍人的心聲，再去審這個案子」。沒想到就發生了這件事情，讓同袍們相當相當遺憾。

(中時)

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