新影片曝光 世界最大飛機時速74公里地面測試

2018年02月27日 14:03 中時電子報 楊幼蘭

翼展超過117米，擁有6具引擎的世界最大飛機正迅速朝首飛邁進。最近不斷有人看到，這龐然大物在莫哈維太空站（Mojave Air and Space Port）迅速移動。

據《動力》（The Drive）網26日報導，如今平流層發射系統（Stratolaunch Systems）公司主要贊助人艾倫（Paul Allen）趁它在首飛之前，公開了大鵬（roc）快速進行地面測試的精彩畫面。

艾倫推文稱，它的時速最快可達46英里（74公里），而這對淨重226,800公斤，最大燃油承載量為113,400公斤，而外掛載重量為25萬公斤的大寶貝來說，速度算是相當快的。

由於近幾個月來，五角大廈一心想加強太空戰力的彈性與靈活度，甚至積極將太空視為下一個主戰場，因此能迅速、廉價發射較小衛星上軌道的工具看來充滿了無限商機。

世界最大飛機裝了6具引擎，證明果然夠力。（Stratolaunch Systems）

為了達到這目標，美國空軍2019年的預算針對太空「小型發射」，列出了預算近2億美元（近60億台幣）的5年計畫，未來將為能提供相關服務的業者挹注資金。

美國空軍部長威爾森（Heather Wilson）說，專案的目標在於為了確保進入太空，而培養各種發射能力。

而這架暱稱大鵬的世界最大飛機在機翼下方、雙機身的中間，可以攜帶重達110噸的火箭，從地面飛到平流層3.5萬英尺（近1.1萬公尺）的高空，接著讓火箭點火、發射、脫離大氣層，繼而送衛星進入近地軌道。

空射與地面發射火箭相比，雖有優點也有缺點。優點在於空射火箭，得以避開地表濃密的大氣，大大減少火箭進入軌道所需的推力/升力，從而降低成本。整體來說，這種發射方式能以較低成本，將發射物快速送入太空，而毋需複雜的發射場設備。此外，研究空射火箭技術也有巨大的軍事價值。

而空射火箭的缺點，在於飛機起飛、升空與飛行過程中，可能會意外損及火箭，進而增加發射的不確定性。

(中時電子報)