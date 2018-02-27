內湖交通仍壅塞 孫大千：柯P束手無策

孫大千認為柯文哲已對內湖交通束手無策。（本報系資料照）

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時報周刊
林彥君

前國民黨立委孫大千宣布投入黨內2018台北市長初選，他日前在臉書上發表「改造台北八部曲」，他與市政團隊針對北市都更研擬出一份「有條件的一坪換一實坪」方案，他今再提出「改善內湖交通的四個步驟」，認為柯文哲承諾會改善內湖交通，如今束手無策了，並酸柯市府除了交通局長換了之外，內湖交通現況依舊苦不堪言。

以下為孫大千臉書全文：

《孫大千的「改造台北八部曲」之二：「改善內湖交通的四個步驟」。》

看來，柯文哲市長對內湖的交通是束手無策了！

雖然，柯市長一再承諾會改善內湖的交通條件，結果，除了交通局長換了之外，內湖交通現況依舊苦不堪言。

我的市政團隊在此提出解決內湖交通壅塞問題的四個步驟：

第一步，從都市計劃的角度，進行土地使用的檢討與調整。透過都市計畫容許使用項目的調整，適量放寬平價公共住宅使用。使內湖工作者得以「在地居住」，把通勤人口改變成居住人口，達到「工作在內湖，居住在內湖」的目標，創造多機能、混合使用而自足的「緊湊城市」。

同時，停止持續規劃內湖成為單一機能的工作地區。如此可以從根本上減少進出內湖的交通需求。相反的，當今在內湖仍不斷引進工作人口（如內科之心），卻未提供居住配套的作法，將會使內湖交通持續惡化，都市計畫也終將失靈。

第二步，運用大數據分析解決交通流量，以疏通代替圍堵。以大數據進行車流量優化計算，定點定時定量分析管制，優化降低關鍵時刻車流量。

更進一步由點到線到面，全面分析計算各交通號誌節點，及對接高速公路的上下匝道之流量，進行優化，紓解擁擠。並拉長麥帥一、二橋的縱深，避免回堵外溢效應。

第三步，檢討內湖到信義、南港、及松山三區之對接橋樑的佈局及分流。並且考慮增設內湖交流道的可行性。同時，加速捷運民生汐止線與南北線的興建計劃。

第四步，協調內湖科技園區的企業落實內部彈性上下班的計劃。分為三個彈性工作時段，將上下班尖峰交通流量降低為原本的三分之一。

(時報周刊)

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