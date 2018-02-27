八百壯士突襲立院2傷 郝柏村到場聲援「抗議軍改」

2018年02月27日 14:08 中時 謝明俊

退役上校繆德生攀爬立院民進黨團辦公室大樓外牆摔落重昏迷。〔謝明俊攝〕

退役中將吳斯懷〔著藍衣者〕一度身體不適送醫， 恢復後再回現場繼續抗爭。〔謝明俊攝〕

前行政院長郝柏村到場聲援，對執政政府提出嚴重抗議。〔謝明俊攝〕

包括「800壯士」等團體在內的反軍人年金改革抗議行動，27日清晨5時50分發動突襲立法院，反軍改團體兵分多路企圖攻佔立院，其中藍天行動聯盟繆德生攻進立法院，由立院民進黨團辦公室外牆柵欄攀爬到2樓，不慎失手摔落，經送台大醫院急救，昏迷指數3，正在創傷加護病房急救中。

另外，「800壯士」副召集人吳斯懷在青島東路立院側門與警方推擠中，突然發生身體不適，經緊急送往台大醫院治療，已無大礙，稍後，吳斯懷離院回到抗爭現場，繼續加入抗爭行動。

前行政院長郝柏村在上午看到新聞快報後，氣憤難平，由兒子前台北市長郝龍斌陪同趕往中山南路抗爭現場聲援，表達對軍改不滿，並向現執政黨提出最嚴重的抗議。

「800壯士」等多個退伍軍人團體，日前向中正1分局申請27日上午8時起在立法院集會陳情抗議立法院審議軍人年金改革，警方為了這場陳抗行動，在前1天還特別花了4個小時召開警力布署協調會，準備動員近千名警力投入。

27日清晨5時50分左右，包括吳斯懷、繆德生等人在內的抗議人士，分乘自小客車、遊覽車及宣傳車，突然出現在中山南路、青島東路、濟南路群賢樓、鎮江街立院側門等，以打游擊方式企圖攻佔立法院，抗議人士駕駛4部轎車堵住立院停車場出入口，另1宣傳車則衝撞鎮江街立院側門，在場抗爭人員乘機衝進立法院院區內，負責院區內安全維護的保6總隊趕緊動員攔阻，轄區中正1分局以及周邊大安、中山等分局也立即緊急出勤動員趕往現場。負責總統官邸安全維護的中正2分局，也在稍後拉出蛇籠將總統官邸團團圍起保護。

其中藍天行動聯盟秘書長退役上校繆德生，衝進立法院區後，跑到民進黨團辦公室大樓，由外牆木柵欄攀爬上到2樓處，保6員警尾隨趕到站在地面大聲勸阻，希望繆德生不要冒險，繆德生突然腳滑，失手摔落地面，頭、背直接撞擊地面，人當場昏迷不醒人事，警方緊急通知救護車趕來，將繆德生送往台大醫院，經醫生檢查表示繆的昏迷指數3，緊接著在10點50分，將繆送進創傷加護病房急救。

另一方面，包括吳斯懷等多名抗爭人士在鎮江街立院法側門和警方發生推擠，吳斯懷突然身體不適倒下，警方緊急通報救護車前往將吳送台大醫急救後，已無大礙，吳斯懷稍後自行離院回到抗爭現場，繼續抗爭。

前行政院長郝柏村上午在家看到新聞畫面，情緒激動，立即要兒子前台北市長郝龍斌陪同，於上午11時35分左右抵達中山南路立院現場聲援，郝柏村並在場發言，對執政當局提出嚴重抗議，郝柏村在現場停留約20分鐘後離去。

(中時)