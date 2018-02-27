老台南人記憶的育樂堂 搖身一變許石音樂圖書館

2018年02月27日 14:07 中時 曹婷婷

育樂堂象徵過去台南人的記憶，重生再利用的空間，延續當年育樂堂扮演藝文展演、音樂殿堂的使命。(曹婷婷攝)

老一輩台南人津津樂道到「育樂堂」看演唱會、雲門舞集公演、劉德華歌友會，這座舊府城最早的藝文展演空間，伴隨各地文化中心取而代之後，面臨閒置停用命運，台南市政府文化局投入5300萬預算，在建築師蔡宜璋巧手改造下，蛻變成為集結音樂、書籍、展演，讓人驚豔的「許石音樂圖書館」。

育樂堂象徵過去台南人的記憶，重生再利用的空間，延續當年育樂堂扮演藝文展演、音樂殿堂的使命，以另一種「育樂堂」的內涵和使命與新時代接軌，找來設計奇美博物館的建築師蔡宜璋，賦予新生命，將原來斜坡式的觀眾席改造為音樂圖書館及展演空間，最驚喜的是，1樓通往2樓的樓梯，踩踏階梯就會發出高低音響，等於邊爬樓梯邊演奏，饒富趣味。

許石音樂圖書館典藏音樂圖書、視聽資料、樂譜及數位資源等資料，市民朋友可在館內閱覽圖書、聆聽音樂及觀看影片外，館藏資料也提供外借。

此外，為滿足更多音樂愛好者的需求，2樓數位音樂聆聽區設有「HiNet放心播音樂區」及「風潮音樂區」，橫跨華語、台語、西洋、日韓、嘻哈R&B、搖滾、電子、爵士、古典等各類型音樂之最熱門精華歌曲，或是台灣山林溪谷蟲鳴鳥叫的大自然音樂、國內外金獎音樂人創作的演奏音樂，應有盡有，民眾只要持借閱證登記，即可免費聆聽到這些美妙音樂。

3樓階梯教室設有高品質音響設備，固定於每週二、四播放影片，儼然就是ㄧ個微型電影院，要帶給市民良好的閱聽品質；B1有練團室、舞蹈空間，初期將免費提供各界申請使用。

文化局長葉澤山說，許石哲嗣朝欽先生等家屬於2016年將許石大師手稿、唱片及樂器捐贈台南市，葉澤山表示，許石跟其他音樂家不同的地方，是許石在日曲台唱流行的時代，堅持本土創作，致力於將全國各地民謠採集創作編曲，並產出大量唱片製作，保存傳承大量音樂資產，其創作的「南都之夜」、「安平追想曲」、「夜半路灯」等早期流行歌曲，不只國人耳熟能詳，且朗朗上口，奠定他在台灣歌謠的重要地位。

2018年適逢許石99歲冥誕，市府也特別藉「育樂堂」活化契機，連結許石音樂及文物，於「許石音樂圖書館」2樓展出「臺灣歌謠的磐石－許石的歌與他的故事」常設展，並於3月3日開幕當天辦理許石相關系列活動，下午2點半「許石的歌音樂會」，由臺南市管樂團演奏，李孟諺代理市長、許朝欽博士、蔡宜璋建築師等人合唱許石四部組曲(南都之夜、安平追想曲、鑼聲若響、夜半路燈)；晚上7點於臺南公園辦理「南都之夜-許石音樂圖書館開幕演唱會」，邀請劉福助、紀露霞等知名歌手演唱許石代表作品。

(中時)