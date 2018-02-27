林為洲：綠委對軍人受傷無感 這樣的國家很危險

2018年02月27日 14:26 中時 周毓翔

反年改團體今天清晨衝撞立院，退役上校繆德生意外墜樓命危，引發退役軍官氣憤包圍立院。國民黨立委林為洲表示，民進黨好像是把年改當轉型正義在做。且民進黨立委似乎對於軍人抗爭者發生意外並不寄予同情，好像沒感覺一樣，這樣的國家非常危險。

林為洲認為，軍人年改尤其要審慎處理，應該循序漸進，軍人性質不同，牽動的是國家安全，躁進的改革可能影響軍心、造成動盪。軍人長期生活在封閉體制中，彼此之間有深厚的同袍情，這樣的意外恐引發同仇敵愾，當政者不能疏忽。

他也提到，早上傳出令人難過的消息後，民進黨立委在議場卻好像沒什麼感覺，似乎對軍人這樣的職業別不太寄予同情，好像當作「你們是不一樣的」，這很嚴重，違反了普世的價值。

林為洲認為民進黨似乎是把年改當做轉型正義在處理，但轉型正義是針對過去的加害者在做，這些軍公教並不是加害者，制度不是他們建立的，反而是政府沒有遵守信賴保護、不溯既往的原則，連已經在領退休金的人都被改革。

林為洲表示，民進黨似乎是把這些人都當作跟國民黨一掛的，無論水利會或軍公教都用「轉型正義」的暴力手段去改革，懷抱著報復的仇恨情緒。但軍人年改事關重大，「花多點時間，用個十年來改，國家就會垮嗎？前瞻還不是這樣在花？」

(中時)