《角頭2》告捷 為今年首破億國片！

2018年02月27日 15:39 中時 李承陽

演員們展開「破億行動」宣傳成功。

由王識賢、鄒兆龍主演，高捷、鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興、吳震亞、王宣、黃騰浩、古斌搏命演出的賀歲電影《角頭2：王者再起》，今日宣告票房破億，成為今年首部破億的國片。

演員勤跑電影院映後，催票有成。(圖/理大國際多媒體提供)

電影公司原預期將在2月28日才達破億票房，靠著演員們馬拉松式「走跳」北中南共16家戲院宣傳，總計樂聲戲院2次、今日秀泰4次、絕色影城3次、欣欣秀泰3次、京站威秀1次、信義威秀2次、京華城喜滿客4次、板橋威秀1次、板橋秀泰1次、SBC星橋1次、高雄MLD 1次、高雄大遠百威秀1次、喜滿客夢時代1次、長春國賓2次，全勤獎有唐振剛、張再興，大部分演員也都近乎全勤。

演員勤跑電影院映後，催票有成。(圖/理大國際多媒體提供)

演員勤跑電影院映後，催票有成。(圖/理大國際多媒體提供)

電影昨日也公布了一段未公開影片，成為《角頭1》跟《角頭2》的連結彩蛋，影片內容是蔡振南飾演的「勇桑」對老大哥高捷「貴董」說：「像你們兄弟這樣，大哥在做兄弟，小弟在做警官，黑白兩道都你們的...」原來貴董和第一集的Uncle竟是兄弟！貴董接著反問：「阿雄（第一集的男主角，小鬼飾演）人呢？」勇桑回：「還在監獄蹲。」釋出片段一次完整「角迷」心中兩個疑問，也讓大家期待是否有第三集演員大合體。

(中時)