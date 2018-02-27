輪班間隔縮短為8小時 適用運輸、婚攝業人員

2018年02月27日 14:15 中時 洪安怡

為配合新《勞基法》周四上路，勞動部今（27）日公告輪班間隔縮短為8小時的適用對象，並預計於周四母法上路一併公告其他措施；包含廢除七休一3例外函釋，新頒布7休1例外的行業、公告《勞基法施行細則》修正內容，並指定大眾捷運系統運輸業、婚攝業為8周變形工時適用行業；殯葬業、旅行業部分工作者為責任制。

此次《勞基法》修法，輪班間隔規定11小時，但例外狀況可縮短至8小時，勞動部今（27）日正式公告，適用對象包含台鐵乘務人員如助理、駕駛、整備員、列車長等，時間為明年12月底前；台電、中油、台糖輪班人員，時間為7月底前；台電、中油、台水等管線搶修、生產、配送及供銷人員，天災事變或突發事件可適用，預計周四上路。

其餘措施則一併於周四《勞基法》上路公告，如放寬7休1，讓部分勞工最多可連續上班達12天，首波有15行業放寬，包含配合年節、假日等需求的食品製造業、石油煉製業；在海上、高山、隧道等地區工作的水電燃氣業、石油煉製業；在國外、船艦、航空器工作的製造業、旅行業等，勞動部曾於2016年9月發布的3例外函釋，也因牴觸母法正式廢除。

此外，勞動部也預計於周四正式公告，指定攝影業中婚紗攝影業及結婚攝影業、大眾捷運系統運輸業2行業適用《勞基法》第30條第3項8周彈性工時；導遊和領隊人員、殯葬服務業之禮儀服務人員2工作者適用《勞基法》第84條之1責任制，並廢除總統、副總統、總統府秘書長辦公室工友為適用責任制對象。

(中時)