首次與國際車手共騎 日南國中自由車隊好嗨！

2018年02月27日 14:52 中時 陳淑娥

芬蘭車隊MEMIL到日南國中，與該校自由車隊展開交流，學生踴躍提問。（陳淑娥攝）

日南國中自由車隊與芬蘭車隊MEMIL選手合影留念。（陳淑娥攝）

日南國中校長舒富男（左）與芬蘭車隊MEMIL互贈小禮物。（陳淑娥攝）

日南國中自由車隊小騎士，個個使勁練習不喊累。（陳淑娥攝）

國際專業級車手27日來到大甲日南國中，與自由車隊進行交流，小騎士雀躍不已紛紛提問，場面十分熱絡，車手更現場指導技巧並一起共騎，從古色古香的日南車站出發，沿途經過鯉魚潭及大甲鎮瀾宮，前所未有的體驗，讓孩子們直呼好嗨！

日南國中校長舒富男表示，BETO公司為學校自由車隊器材設備贊助商，同時與芬蘭車隊MEMIL有長期合作關係，促成此次盛會，除了可促進國際交流外，也能為孩子們帶來新觀念及視野。

日南國中自由車隊首次與國外專業車手面對面交流，小騎士顯得格外興奮，現場踴躍提問，車手大談心路歷程，希望能幫助孩子更上一層樓，有人分享說，自己原本練足球，因受傷而放棄，後來變胖轉由騎自行車減肥，沒想到帶來更多樂趣，藉以勉勵他們培養興趣的重要。

隨後，芬蘭車隊MEMIL一同與日南國中自由車隊展開共騎，由古色古香的日南車站出發，沿途經過鯉魚潭與大甲鎮瀾宮，共騎過程中，專業車手給予技術指導與鼓勵，讓這群小騎士展現毅力及爆發力，相信未來有更多的信心，去面對每一場困難與挑戰。

BETO指出，去年開始提供日南國中自由車隊相關器材，從打氣筒、工具到訓練台，讓小騎士可以在更完善的環境下做訓練，希望此次交流會，除為小騎士在2019東亞青運備戰外，也讓他們對自行車的專業知識，有更進一步了解。

(中時)