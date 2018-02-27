首次與國際車手共騎 日南國中自由車隊好嗨！

日南國中自由車隊與芬蘭車隊MEMIL選手，個個精神抖擻展開共騎。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
芬蘭車隊MEMIL到日南國中，與該校自由車隊展開交流，學生踴躍提問。（陳淑娥攝）
日南國中自由車隊與芬蘭車隊MEMIL選手合影留念。（陳淑娥攝）
日南國中校長舒富男（左）與芬蘭車隊MEMIL互贈小禮物。（陳淑娥攝）
日南國中自由車隊小騎士，個個使勁練習不喊累。（陳淑娥攝）

國際專業級車手27日來到大甲日南國中，與自由車隊進行交流，小騎士雀躍不已紛紛提問，場面十分熱絡，車手更現場指導技巧並一起共騎，從古色古香的日南車站出發，沿途經過鯉魚潭及大甲鎮瀾宮，前所未有的體驗，讓孩子們直呼好嗨！

日南國中校長舒富男表示，BETO公司為學校自由車隊器材設備贊助商，同時與芬蘭車隊MEMIL有長期合作關係，促成此次盛會，除了可促進國際交流外，也能為孩子們帶來新觀念及視野。

日南國中自由車隊首次與國外專業車手面對面交流，小騎士顯得格外興奮，現場踴躍提問，車手大談心路歷程，希望能幫助孩子更上一層樓，有人分享說，自己原本練足球，因受傷而放棄，後來變胖轉由騎自行車減肥，沒想到帶來更多樂趣，藉以勉勵他們培養興趣的重要。

隨後，芬蘭車隊MEMIL一同與日南國中自由車隊展開共騎，由古色古香的日南車站出發，沿途經過鯉魚潭與大甲鎮瀾宮，共騎過程中，專業車手給予技術指導與鼓勵，讓這群小騎士展現毅力及爆發力，相信未來有更多的信心，去面對每一場困難與挑戰。

BETO指出，去年開始提供日南國中自由車隊相關器材，從打氣筒、工具到訓練台，讓小騎士可以在更完善的環境下做訓練，希望此次交流會，除為小騎士在2019東亞青運備戰外，也讓他們對自行車的專業知識，有更進一步了解。

(中時)

輪班間隔縮短為8小時 適用運輸、… 申請調解免到場 新北線上聲請e搞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。