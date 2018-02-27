快評》蔡總統替二二八和解做了最壞示範

2018年02月27日 15:14 中時 周毓翔

民進黨執政後積極推動「轉型正義」，二二八紀念日更是一整年的指標。對於過去威權時代各種不公不義的案件，政府有責任重視，但蔡總統昨深夜的臉書貼文卻替二二八、白色恐怖的真相和解及轉型正義做了最壞示範。

蔡總統在臉書上轉貼客家電視台製作的《少了一個之後-二二八·微光》，影片中，劇組實地到八堵火車站上演行動劇，模擬白色恐怖時期的情境，軍警當街槍斃一般民眾，雖然是演戲，但嚇傻了在場的路人，其中甚至還有小孩子親眼目睹這個過程。

儘管這是劇組創意，出發點或許是想讓人有置身當時時空背景的感覺，但仍然不妥，而由如今的一國元首來宣傳這樣的影片，更是不適當中的不適當。

過去威權統治時期，國家處於戒嚴狀態，發生許多侵犯人權不公不義的事情，這也是為何現在的政府致力於恢復名譽並且開放政治檔案，讓當時受到冤屈的人得以平反。但國家所追求的，應該是「真相與和解」，而不是「仇恨的延續」。

「我們是不是該讓我們世世代代都要記住這個仇恨？」蔡總統的幕僚PO文前是不是該仔細思考一下，我們應該要明確地記錄這段歷史的真實面，而不是透過這樣的做法，讓台灣的省籍衝突繼續加劇，煽動民眾仇視當年的外省人，還有這些軍警官員的後代。

拍攝這樣的影片，民進黨政府到底希望台灣人民去對抗誰？對抗國民黨？對抗泛藍民眾？對抗外省人跟外省後代？這個國家經歷民主化與經濟發展、知識水平提高，什麼時候才能團結在一面旗幟下，共同為國家努力打拼？衝突與對立要持續到何時？仇恨又要延續到何時？

二二八與白色恐怖的歷史不能遺忘，真相必須得到揭示，冤屈需要得到平反，但是仇恨沒有必要延續。政府對此事的態度應該是透過這件事情，提醒人民自由民主的可貴，而非繼續煽動仇恨對立，台灣現在最不缺的就是自己人互相敵視。

(中時)