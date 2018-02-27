交往7年47kg小隻馬突破7大關 男友哭：不敢跟你拍婚紗…

對於暴肥的女友 他哭訴：運動有這麼難？真要等到變成豬了被分手，才要後悔嗎(圖/shutterstock)

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中時電子報

女友變胖後，男友心也變了？日前一名男網友在臉書《靠北女友》上，PO文抱怨女友「只會吃不會動」。從剛開始交往的47公斤小隻馬身材，7年後成長到74公斤，整整暴肥27公斤。身為男友，他難過表示「你想現在直接拍婚紗，我還不敢跟你拍！」

「你怎麼可以變這麼肥！」原PO感慨，自己的另一半起初長得「又正又溫柔又美麗」，站在自己身旁可以保護她、呵護她；但現在卻比自己還大隻，動不動就拳打腳踢；說要減肥，每天早中晚餐還是吃得比自己多；揪她一起運動，就一直說「冬天很冷睡覺最好」；說好要減肥才要拍婚紗，三個月過去了一點都沒變瘦；說她變好胖，她就回答「不喜歡就去找別人啊」。讓原PO心裡怒嗆「你想現在直接拍婚紗，我還不敢跟你拍！」、「其實我心裡，我真的好想找別人」、「每次做X我都閉著眼睛想X片女主角啊」。

對於原PO這種「年終六位數都給她只希望能換取運動熱情，卻變成反效果」的女友「瘦不了」抱怨，網友們紛紛留言，「你年終給他六位數，所以她報答你『體重給你七開頭』終於投資成功了！」、「喜歡一個人可能外表50內在50形成妳愛上的100，今天妳內在不變然後外在從50變成了10，然後才在那邊怪男人變心？妳都他媽可以拍變形金剛了男人為什麼不能變心啦？」、「趁還沒結婚趕緊換一個吧！以後她糖尿病高血壓還中風，你要苦一輩子!」

(中時電子報)

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