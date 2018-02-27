跟偶像SHE同門 簡懿佳強調主持專業第一

2018年02月27日 14:47 中時電子報 李弘斌 ／專訪 ／專訪

前體育主播簡懿佳小秀歌喉，清唱偶像S.H.E的歌曲《戀人未滿》，也分享未來以專業主持人的角色，嘗試多元發展的想法。（李弘斌攝。馬樹立後製剪輯）

從體育主播轉型為專業主持人的簡懿佳，接受《中時電子報》專訪時小秀歌喉，清唱偶像S.H.E的歌曲《戀人未滿》。她倒不是真如粉絲所說，要組成新女團「S.H.懿」，而是希望若有一天能主持偶像的活動，可以圓一個小小的夢想。

「我希望可以一圓跟S.H.E合唱的願望，一小段就好，」簡懿佳露出小粉絲的可愛笑容，又很有信心的說：「她們的歌我每一首都會唱，沒問題的！」

簡懿佳說，以前曾去後台找S.H.E拍照，就興奮的說不出話來，「其實她們人都很好、很親切。期許未來有更多跟她們合作的機會。」不過簡懿佳也強調，作為專業主持人，必須克服「一秒變粉絲」的本能反應，未來即使看S.H.E的演唱會，她也會用「專業的態度」去欣賞。

簡懿佳（中）去年10月底主持動力火車的演唱會慶功宴。（臉書翻攝）

說到用專業態度聽演唱會，簡懿佳主持動力火車慶功宴已有體驗，那是去年10月底，也是她加入華研國際之後，第一次主持非體育的活動。

「前幾天經紀人就寄給我很多動力火車的資料，讓我好好準備一下。」簡懿佳說：「所以整場演唱會，我也在聽他們呈現哪些歌曲，舞台的設計如何？跟平常放鬆看演唱會的心情不一樣。要看他們為什麼做這樣的設計，有哪些背後的故事，特別去了解，在慶功主持上才能問得比較深入，問出新聞點。」

從體育擴大到主持演藝活動，其實喜歡到處看看、走走的簡懿佳還有個願望，就是希望主持行腳、旅遊的節目，特別是在同一家經紀公司中，就有超厲害的旅遊主持人莎莎，是最好的學習對象。

「我自己也蠻喜歡行腳類、美食旅遊的節目，希望是未來可以挑戰的一個方向。」電視台出身的簡懿佳說，她知道製作這樣的旅遊節目不簡單，電視前呈現出美美的1分鐘，可能是團隊花了半天時間拍攝的成果，「這些辛苦的地方大家可能比較不知道，成果出來之後，就會覺得過程那些辛苦都是值得的。」

(中時電子報)