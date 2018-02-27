居心叵測？ 1月31日遴選委員會 教育部3名代表僅姚立德出席

2018年02月27日 15:00 旺報 李侑珊

依照台大校長遴選委員會第五次會議紀錄顯示，教育部3名代表中，只有姚立德1人參加1月31日舉行的遴委會，作為官方代表的前教育部長鄭瑞城、中研院院士鄭淑珍皆到場開會。（擷自台大校長遴選專區網頁。）

在台大校長遴選委員會第五次會議紀錄中，未見到作為官方代表的前教育部長鄭瑞城、中研院院士鄭淑珍兩人簽名。（擷自台大校長遴選專區網頁。）

台大準校長管中閔當選迄今已1個多月，教育部要求台大，只要能擺平內部糾紛，便有機會給校長聘書，但回顧1月31日召開的遴選委員會會議紀錄，發現教育部3席代表中，只有教育部政務次長姚立德1人出席，其他2人皆請假未出席，引起批評。

為了配合教育部的要求，台大同時也渴望能盡快能有新任校長上任，讓校務得以推動，台大在1月31日，依照教育部指示，突破常例，重新召開應在校長遴選過程結束後，責任便告終的校長遴選委員會，不只中研院院長廖俊智親自到場，遭質疑為在校長遴選階段，未做到避免利益的台灣大哥大副董蔡明興，也同樣到場。

但仔細對照公布在台大校長遴選網站的遴委會第5次會議紀錄，可以發現教育部3名代表中，只有姚立德簽到，另兩名代表即前教育部長鄭瑞城，以及中研院院士鄭淑珍皆未簽名，顯示並未參加會議，而台大校長遴選會發言人袁孝維也證實，兩名教育部代表確實沒有出席。

一名台大教授痛批，教育部對於「卡管」不遺餘力，卻沒想到遴委會代表指派1席，居心叵測，雖不清楚是否為故意缺席，不到場的目的在於流會，但政府指派教育部安排3名代表當作遴選委員，目的在於監督校長遴選，既然不願意來，乾脆指派1人就好。

(旺報)