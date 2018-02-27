中市府照顧原鄉 捐和平自治區電動壓縮垃圾車

2018年02月27日 15:25 中時 盧金足

梨山不會變垃圾山！台中市府照顧原鄉，環保局爭取環保署補助438萬元，並編列292萬元配合款，添購2輛電動壓縮垃圾車捐給和平區公所，節能減碳，提升清運效率，有助解決大梨山地區垃圾問題。

環保局爭取行政院環保署補助438萬元，市府並編列292萬元配合款，添購2輛電動壓縮垃圾車致贈和平自治區，希望進一步提升垃圾清運效率。副市長林依瑩表示，和平幅員遼闊，垃圾車汰舊率相當高，今年市府加碼致贈2輛電動壓縮垃圾車給和平區，希望讓清潔隊員將垃圾清理與資源回收做得更好。

環保局27日於台中州廳舉行和平區清潔隊電動壓縮式垃圾車啟用儀式，副市長林依瑩在環保局長白智榮陪同出席，代表市府致贈垃圾車給和平自治區，由和平區秘書蕭金木代表受贈。

林依瑩表示，市長林佳龍上任後對和平區非常關切，尤其大梨山有一座累積長達20年的垃圾山，經過3年努力，市府環保局補助5000萬元，與和平區公所合力在去年清空，還給和平地區居民一個最好的環境。

和平地區占了大台中一半的土地面積，垃圾車每日奔波的汰舊率很高，今年市府再加碼致贈2輛最新型的電動壓縮垃圾車給和平區，讓清潔隊員有最好的車子奔波和平，可以將廢棄物做最好的回收。

林依瑩說，雖然和平區是自治區，林佳龍相當關心和平區發展，對偏鄉的各種用心不遺餘力，相信在市府與和平區共同努力下，將可打造更美好的山林環境。

環保局長白智榮表示，改善環境品質一直是市府相當重視的工作項目，為協助和平區增加垃圾清運、清理能力，過去3年多以來，市府除已補助和平區公所進行大梨山地區的垃圾清理以外，也補助了6台各式環保車輛，包括5台垃圾清潔車及1部怪手機具；今年度市府再度籌措730萬元，補助2部電動壓縮式垃圾車，可進一步提升和平地區垃圾清除能量。

白智榮也指出，垃圾處理很重要的部分就是源頭減量，在各單位共同努力之下，台中市的資源回收率逐年提升，從2011年的38.65到今年的53.01，已經超越全國平均值，在六都之中，台中市也連續6年拿到金質獎，未來會持續落實各項垃圾減量工作，包括由政府機關帶頭做起，減少購物塑膠袋及免洗餐具的使用等，目前機關的一次性物品幾乎已經達到減半的目標。

和平區秘書蕭金木說，和平區雖然是自治區，但沒有稅收，也沒有自有財源，光是將梨山的垃圾清運至后里焚化爐，就要花8個小時。林市長看到了這個問題，在去年補助1000多萬元進行垃圾轉運，又花了400多萬元清理梨山垃圾瀑布，還給梨山地區乾淨的環境。

環保局指出，2014年和平自治區成立後，市府已移撥33輛清潔車，增加原鄉50%的垃圾處理能量；2015年市府除編列2426萬元補助和平區辦理垃圾清運外，也追加2340萬元預算，補助和平區自行雇用23名清潔隊人力及採購6台各式車輛機具；2017年更將和平區列為環保署垃圾車汰舊換新優先補助地區，爭取中央補助438萬元，自籌292萬元配合款，採購2輛電動式壓縮垃圾車，以改善和平區環境清潔能量，並達節能減碳目的。

(中時)