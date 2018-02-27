已婚男星常約她喝咖啡 余皓然困擾怕被誤會有小王

余皓然抱怨Paul約她喝咖啡，常只有他單獨帶女兒。(圖／中天提供)

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中時電子報
／綜合報導
吳宗憲透露自己常被鄰居檢舉。(圖／中天提供)

《小明星大跟班》今(27日)播出「慎選厝邊有夠難，惡鄰居事件簿」主題，找來沈玉琳、余皓然、Paul、瑪莉亞、康茵茵、安苡愛、布蘭妮與小賴分享和鄰居間的大小事，余皓然透露Paul常約她喝咖啡，讓她不知所措，很怕鄰居誤會她有小王，忍不住大喊：「他（Paul）真的困擾到我了！」

余皓然、Paul和沈玉琳是鄰居，但Paul過度熱情，讓她很常不知所措，因為Paul約她喝咖啡，卻只有他單獨帶女兒，而她在家附近的烘焙教室上課時，遇到Paul她禮貌打招呼，想不到對方馬上把女兒接手給她抱，讓她擔心烘焙課同學誤會，因為前幾天老公王中平才來看她上課，「很害怕同學會不會認為演藝圈怎麼會這樣（亂）！」

沈玉琳更加碼爆料，附近理髮店的阿姨很常誤認余皓然與Paul是夫妻，讓余皓然大喊：「他（Paul）真的困擾到我了！」Paul也趕緊解釋，是因為余皓然說喜歡小孩，所以老婆咪咪去錄影，才問她要不要來聊個天。另外，吳宗憲則透露自己常被檢舉，曾在家門口掛了一幅畫就被檢舉。

他也因為在自家停車位上放高爾夫球具遭檢舉，讓女兒很疑惑為什麼不能放東西？身為住家管理委員的Paul說：「沒人檢舉無所謂，那算是一個防空避難所，停車場要當作防空避難之用，所以隨時隨地除了車子以外，其他那些雜物都不能放。」吳宗憲聽完忍不住說：「你（Paul）真的是主委，那嘴臉真討厭！」眾人都笑翻。

(中時電子報)

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