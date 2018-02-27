清交梅竹賽對抗 半世紀兩校首度錄影搞笑宣傳

邁入第50年的清交梅竹賽將於3月2日起登場，主辦的清大校長賀張弘（左二）27日希望海內外校友一同在梅竹賽期間為母校選手加油。（陳育賢攝）

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為了宣傳第50屆梅竹競賽，清、交兩校校長賀陳弘（左）與張懋中首創半世紀以來的先例，特別拍攝搞笑短片，為梅竹賽宣傳。（陳育賢翻攝）
為了宣傳第50屆梅竹競賽，清、交兩校校長賀陳弘（右）與張懋中首創半世紀以來的先例，特別拍攝搞笑短片，為梅竹賽宣傳。（陳育賢翻攝）

已舉行半世紀的清、交大校際競賽「梅竹賽」，2018年賽事將於3月2日至4日於清大登場，為了宣傳這場50周年競賽，兩校校長賀陳弘與張懋中首創半世紀以來的先例，特別拍攝搞笑短片為自己學校壯大聲勢，也盼海內外校友一同在梅竹賽期間為母校選手加油。

清大校長賀陳弘表示，梅竹賽是清交最重要的傳統活動之1，兩校的交情也是愈打愈濃，在校互相比拚較勁，畢業後則成為好友，甚至成為事業伙伴，希望不只比50年，還有下1個50年，甚至50個50年。

賀陳弘說，梅竹賽之名為紀念清華前校長梅貽琦與交大前校長凌竹銘，「梅」代表清大，「竹」代交大。當年是擲銅板最後擲出梅花那面，定下「梅竹賽」名稱，此次兩校校長拍攝的短片也以趣味方式再現當年擲銅板的場景。

清大表示，梅竹賽50年來的對決各有勝場，短片特別呈現兩校長為了梅竹50的總錦標之爭「下山來比武」，接連比試橋藝、圍棋及飛鏢。兩人更扮演電競選手，表情、肢體都很有戲。此部「清交梅竹50年，校長下山來比武」影片，已上傳在清大臉書。

今年的戊戌梅竹賽由清大主辦，訂3月2日下午1時於清大田徑場由市長林智堅主持開幕儀式。今年計點的正式比賽項目計有桌球、籃球等10項，另有壘球等11項不計點的表演賽及友誼賽。值得一提的是，停賽7年的足球也將重新開踼，精彩可期。

另，最受矚目的暖身賽「電競決賽」，將於28日在交大登場，比賽項目包括LOL、OW和跑跑卡丁車。

此屆競賽校方特別與MOD頻道「智林體育台」合作，以高品質轉播羽球、棒球、籃球、排球等賽事，民眾可在官網https://meichu.games/觀看直播。

(中時)

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