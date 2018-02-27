捨身飛撲！首屆女子密室鐵籠戰落幕

龍達魯西把WWE營運長Triple H摔穿桌子。(摘自推特@WWE)

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中時電子報
女子冠軍布莉絲衛冕成功。(摘自推特@WWE)
男子7人鐵籠戰由瑞恩斯獲勝。(摘自推特@WWE)

WWE娛樂摔角聯盟本月主打的史上首次女子密室鐵籠戰(行刑室鐵籠戰)如期上演，一度成為推特最熱門關鍵字，不過該場大賽的目光最後卻集中在格鬥女星龍達魯西(Ronda Rousey)身上。

龍達魯西在女子鐵籠戰之後現身，在擂台上舉行加盟簽約儀式，在UFC戰敗的她重回賭城維加斯的競技場，只不過這次是以女子摔角手的身分登台，獲得觀眾熱烈聲援。

簽約儀式最後自然是以衝突收場，聯盟營運長Triple H被手下的總管出賣，憤怒的魯西把Triple H舉起來摔爆桌子。WWE目前的計畫是讓魯西在4月8日的年度大賽「摔角狂熱」首度上陣，對手和詳細內容未定。

女子的6人密室鐵籠戰雖然遠比不上男子火爆，但也是打得特別凶猛的女子賽事了，原本預計會被打得很慘的現任冠軍布莉絲(Alexa Bliss)幾乎毫髮無傷還成功衛冕，一向膽小的她在決勝時刻做出了危險的大車輪飛撲，一個人淘汰了兩名勁敵，獲得觀眾喝采，她預定會在「摔角狂熱」對抗挑戰者明日華(Asuka)。

重頭戲的7人男子密室鐵籠戰則由「領頭狗」瑞恩斯(Roman Reigns)獲勝，他最後一刻奮勇淘汰僅存的勁敵「怪物」史卓曼(Braun Strowman)，不過他賽後也被史卓曼狠狠痛扁一頓。瑞恩斯將在「摔角狂熱」挑戰WWE總冠軍萊斯納(Brock Lesnar)。

(中時電子報)

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