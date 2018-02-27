疾管署吐槽新光醫院 流感及肺炎並無年輕化趨勢

疾管署副署長莊人祥說明上周流感的監測資料。（陳志祥攝）

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針對國內有沒有流感及肺炎年輕化問題？疾管署今（27）日「打臉」新光醫院，認為近2年來流感住院年齡層仍以65歲以上居多，並無年輕化趨勢。

上周（2月18日至2月24日）國內類流感門急診出現一波小高峰，就診12萬3586人次，較前一周上升10％，其中急診就診病例人次隨著門診正常開診而逐漸下降。近4周檢出13起流感群聚案件，以人口密集機構9起（69％）為多。

上周新增51例流感併發重症確定病例，年齡從未滿1歲至96歲，其中42例未接種流感疫苗，他們大都有糖尿病、心血管、肝病等慢性病史；另有新增5例流感死亡個案（4例B型、1例H3N2），4例未接種本季流感疫苗導致併發肺炎、只有1例併發敗血症。

本流行季自去年10月1日起累計481例流感併發重症確定病例，其中63例經審查為流感相關死亡病例（53例B型、6例H3N2、3例H1N1、1例A未分型）；重症及死亡病例感染型別均以B型為多，約佔8成。

對於新光醫院昨天發布流感及肺炎出現年輕化，疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，從2016、17年健保的資料得知因流感與相關肺炎的住院年齡層，65歲以上分別是16％與26％，50至64歲占11％、10％，40至49歲占16％與15％，並沒有年輕化趨勢。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，新光醫院可能是依據院內收治病人的資料分析，但並不能代表全台灣醫院的統計；疾管署認為，可能新光醫院受到住院個案疾病別、嚴重度與入院標準定義的影響，出現不同的見解。

黃婉婷提醒，民眾不可輕忽流感嚴重性，尤其65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高危險群應格外留意健康，出現類流感症狀應速至公費流感抗病毒藥劑合約醫院就醫。

(中時)

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