「狗老師」出任務 陪伴過動兒閱讀

2018年02月27日 15:48 中時 林志成

現在小孩平常都在看手機、平板電腦等3C用品，靜不下心來閱讀紙本。在教育部支持下，屏東大仁科大與屏東大學推動「學習輔助犬培訓計畫」，培養「狗老師」及「領犬員」，投入特教領域，陪伴有亞斯伯格、過動症的學童閱讀。

大仁科大寵物美容學位學程副教授祈偉廉負責培訓學習輔助犬，一隻狗經歷初階、中階、高階等三階段的培訓約需半年，完成後，即可開始執行任務，牠們到學校、圖書館去陪伴小朋友閱讀，獲得廣大迴響。

祈偉廉並與屏東大學培訓出來的種子教師合作，自105年起結合屏東縣政府及高雄市教育局的相關資源，號召了17所中小學校教師，帶著完成訓練的學習輔助犬作為「狗老師」，在各校資源班或針對特殊學生推廣協助閱讀活動。

祈偉廉說，有閱讀障礙、亞斯伯格症候群、注意力不足過動症的學童，經由學習輔助犬的陪伴，或引導學童唸書給狗狗聽的方式，漸漸有耐心可以閱讀較深較廣的內容，有些甚至可以公開朗誦，家長們也欣喜於孩子的進步而歡喜落淚，深深驚訝於「狗老師」的神奇魔力。

此外，教育部將推廣學習輔助犬相關知識與運用至全國大專校院資源教室輔導員，讓輔導員瞭解如何藉由輔助犬，幫助其校內資源教室身心障礙學生，也讓學生透由與犬隻的互動，體驗生命教育的意涵，今年將在全國辦理3場次學習輔助犬專業知能培訓課程，由專業獸醫師和訓犬師介紹學習輔助犬工作方式。

目前全國有11隻學習輔助犬可以出動執行任務，大仁科大將繼續努力培訓「狗老師」，以照顧更多特教生。祈偉廉說，一般民眾可跟家裡小狗一起來接受培訓半年，費用約1萬500年，每周來1天，受訓完成後，如果狗的個性溫和，就可以扮演「學習輔助犬」的角色。目前培訓地點在屏東大仁科大，很快會新增淡江大學。

(中時)