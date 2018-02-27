阿里山巡察變旅遊？監院：依規定辦理

2018年02月27日 15:42 中時 鄭舲

媒體報導，監察院18名監察委員加上秘書、調查官等隨行人員約30人，將由監察院長張博雅率隊，到嘉義縣進行兩天一夜的巡察，並夜宿原價近萬元的阿里山賓館房間。監察院今發布新聞稿否認，強調監察院交通及採購委員會將到嘉義縣巡察，是年度工作計畫之一，並非「巡察為名，行出遊之實」；住宿委由交通部代為訂房，價格依飯店及相關規定辦理。

監察院新聞稿指出，相關行程依「監察法」及「監察院巡迴監察辦法」等相關規定辦理，並經2017年8月8日交通及採購委員會第5屆第37次會議決議通過，為年度工作計畫之一。目的在藉由巡察，實地查察公共工程建設過程與成果，並追蹤行政機關就相關業務改善情形。

監察院表示，本次巡察行程主要為瞭解交通部觀光局(阿里山國家風景區管理處)、公路總局（第五區養護工程處）、中央氣象局 (阿里山氣象站)及中華郵政公司 (阿里山郵局)等行政機關業務推動現況，就阿里山區整體觀光產值消長情形，及近日阿里山森林鐵路接連發生出軌事件等議題，聽取簡報及進行提問。

監察院表示，為達到本次巡察目的，發揮巡察效益，監察院交通及採購委員會也就上述機關權責業務，備妥充分資料供巡察委員參閱，並無外界所言「巡察為名，行出遊之實」。

對於出差旅費，監察院指出，住宿部分委由交通部代為訂房，價格依飯店及「國內出差旅費報支要點」規定辦理，本次巡察過程，用餐安排包括便當與合菜，不足額部分由交通及採購委員會召集人支付。

同時，監察院也澄清，這次巡查是由召集人蔡培村率隊，17名監委參加，張博雅在過年期間已告知委員會幕僚，3月1日另有要務，不克參加巡察。

(中時)