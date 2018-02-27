莽夫怒奔娘家殺妻 引爆點竟是1張「保險套」發票！

2018年02月27日 15:46 中時 鐘武達

台中市王姓男子今年1月18日涉嫌在彰化市持刀殺死回娘家居住的許姓妻子，還一度掐住目擊的小姨子阻止她報警，彰化地檢署檢察官調查，王男疑因1張「保險套」發票觸動殺機，接著看到妻子手機裡有與「草莓男」的曖昧對話而行兇，全案偵結，27日依《殺人》等罪起訴。

起訴書指出，34歲王男與29歲妻子許女2年多前結婚後同住台中市，但近來因感情不睦不時爭吵，今年1月8日，兩人吵架後，許女帶著1歲多的孩子回彰化娘家。

同月17日，王男在台中住處發現疑似許女購買保險套的發票，覺得被戴綠帽，隔天大早，即持美工刀直奔彰化岳父家要理論，結果又在許女皮包發現住宿旅館與購買避孕藥的發票，手機裡也有與「草莓男」的親暱對話，更是怒火中燒。

王男質問許女對話內容，卻沒想到，王妻才開口要解釋「草莓男…」，王男就按捺不住將許女壓制，並以頭下腳上的姿勢從2樓拖到1樓餐廳，接著拿起美工刀朝左頸猛刺。

許女的妹妹抱著姊姊的小孩，聽到爭吵聲，拿著開啟攝影模式的手機跟著下樓，則是遭到王男喝令不准報警與叫救護車，接著王男掐住小姨子，防止她跑到屋外求救。

直到附近鄰居聞聲趕到門口關切時，王男才心虛，逃亡前，竟還持刀在妻子的左、右手腕再畫一刀「放血」，還反鎖餐廳的門，不讓他人入內救人。

許女因左頸刀傷致多條血管斷離出血性休克死亡，而王男在逃亡6小時後被彰化警方逮捕，檢察官認為，王男對妻子犯殺人罪，對小姨子構成強制罪，事證明確，依法起訴。

(中時)