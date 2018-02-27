防地震買個安全的家 購屋者關注耐震、保固

2018年02月27日 16:07 中時 盧金足

台灣地震頻仍，很多民眾購屋不只考量地段與格局，也關切建案的耐震條件，社會大眾正視地震防範的重要性與住宅安全的危機意識，因住宅安全廣範牽涉建築綁筋、混凝土強度、耐震設計等工程細節，民眾以建商品牌、品質信譽以及售後服務、保固年限等附加保障，來做為購屋參考依據。

考量天災影響，遠雄建設更跳脫法訂及一般建商所提供的保固年限，將建案防水、地壁磚、結構體等保固分別延長至5年、5年及25年，並且強打服務全年無休，備有24小時服務專線，提供民眾災後最即時的巡檢修繕，以行動兌現品牌永續服務的承諾。

住宅品質備受市場高回購率肯定的雙橡園開發，則採取嚴格的施工監督，確實檢測鋼筋是否均需通過強度和輻射合格標準，並於每層樓灌漿反覆把關，來確保施工品質，針對旗下「雙橡園V1特區」高樓建築，採用抗震性、防火性、隔音佳，且安全度最高的SRC結構；搭配貼心的社區供餐、接送等軟性售服，成功贏得市場正面迴響。

聚合發建設對住戶交屋後，一年保固內有兩次免費的居家房屋健檢，保固期限外，住戶若報修，仍會提供免費勘察服務及相關修繕廠商資訊協助，對於高樓建案耐震設計也甚是講究。位於七期環中路三段上，總樓高共38層樓的聚合發「天廈」，全棟結構採用SRC雙十字強化四併建造，特別使用日本住友理工黏彈性制震器，提升建築物的安全性及舒適度。

銓威建設站在客戶角度堅持打造永續實用住宅，太平區中山商圈附近推出的「一中樂敘」精緻小宅案，考量地震較易引發龜裂，間接連帶防水問題，特別加強建築轉角處結構工程，於基本防水層上再施作防水保護層及鋪貼磁磚建材來預防，並提供三年防水保固，保固內免費健檢、修繕。此外，也堅持工程透明化，將每個施工環節清楚記錄，提供住戶建物履歷，讓購屋者能夠買得放心，住得安心。

龍寶建設強調永續經營，每年為社區住戶提供房屋健診服務外，於每個社區大樓內還規畫DIY庫房，備有該案使用的同款原始建材及工具，住戶不必花錢就可自行在家進行簡單的修繕。

(中時)