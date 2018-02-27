楠梓加工區引進電動公車 3／1上路

楠梓加工區引進電動公車。(郭韋綺翻攝)

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楠梓加工區引進電動公車。(郭韋綺翻攝)
楠梓加工區新闢2條公車路線。(郭韋綺翻攝)

高雄楠梓加工區3月1日起與高市交通局合作，引進港都客運公司電動公車巴士，在園區新闢2條公車路線，將為區內4萬多名員工，帶來更便捷的交通環境。

這兩條公車路線分別為紅57公車及紅57區間車2路線，前條公車路線發車時段為平日上午8時至下午7時30分，往返楠梓ㄧ園區及二園區，起點為區內東六街口，終點為創意南路，班次間距為10至15分ㄧ班，假日則不營運。

至於區間車起訖點則為捷運楠梓加工區站，僅行駛於楠梓園區內，行車時段平日為上午6時50分至下午6時30分，班次間距為15分鐘1班、假日為上午7時至下午5時40分，班次間距則為20分鐘1班。

楠梓園區內電動巴士票價全區為一段式票價收費，全票每段次12元，學生憑學生證申辦學生卡、仁愛卡，刷卡者每段次10元老人、身心障礙及陪伴者一人憑證申辦優待票社福卡，每段次為6元。

加工處表示，這次引進電動公車巴士為低地板且配有氣墊懸掛及輪椅斜坡板，年長或行動不便者上下車更便利。

未來也將於R19楠梓加工區站公車候車亭，規畫增設LCD智慧型公車站牌，提供員工及民眾即時的網路乘車資訊，推動區內智慧交通環境，同時近期也將規畫試辦開放楠梓園區2號及7號出入口上下班時段供小客車進出，方便民眾進出，打造園區成為便捷友善、智慧綠色交通的示範場域。

(中時)

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