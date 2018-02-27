屏東眷村辦建築營 學生感受住戶保存堅持

2018年02月27日 16:06 中時 林和生

屏東崇仁及勝利新村保留完整的日式建築群，更見證整個二戰史。（林和生攝）

屏東崇仁及勝利新村保留完整的日式建築群，逢甲大學建築系學生特地南下屏東展開為期3天的建築營，透過眷舍的探索與耆老訪談，更深入了解城市紋理，學生有感而發的說，為保留建築背後人們的努力，才是最令人驚艷的風景。

當地眷戶指出，日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊，是全台第一支長期駐守屏東軍事航空部隊，當時幾乎主導島內所有航空活動，隊部士官兵多住在現在的崇仁新村成功區及勝利新村，不僅是日軍南進基地，更見證整個二戰史。

促成此次建築營的逢甲校友李昭毅表示，當初畢業返鄉創業，選擇青島街的日式宿舍作為基地，居住越久認識越深，才發現勝利眷村有一種魅力，透過挖掘人文的脈絡就能閱讀建築的歷史，進而看見屏東市不同面貌。

協助辦理活動的愛鄉協會總幹事周芮宇則強調，勝利眷村住戶搬遷後，新的產業在此興起，但眷村裡的故事和歷史並沒有因此消失，希望經由建築營讓學生們認識南國的文化和土地精神，在未來設計中填入生活日常，創造新的再發現。

建築系學生紀侑成說，這次最大收穫不單是建築上獲得的感動，而是看到一群人為著故鄉無怨無悔的付出，堅持守護這片土地，當然也對日式宿舍的建築工法與技術感到佩服。活動中同學們手持著自己親手折的飛機，一起射向天空，象徵屏東美好的飛行時代將再度飛翔。

(中時)