「聽不到」不是病？研究：失智風險暴增4倍

2018年02月27日 16:02 中時 倪浩倫

不愛和外界、人群互動的長輩，不僅失智風險較高，一旦聽力出問題，罹患失智症的風險，更是聽力正常者的4倍！醫師提醒，約有8成年長者的聽力會隨著年紀退化，且若和外界互動不頻繁，很容易拖延治療，民眾要建議周遭長輩多出門走走、與人互動，若出現電視音量愈調愈大、對話總要你「再說一次」，便應及早協助就醫接受矯正。

我國目前因聽力和語言問題，領有身心障礙手冊者達13萬人，該數字也會隨著我國的高齡化，而變得愈來愈高；林口長庚耳鼻喉科系耳科主任陳錦國說，國外有研究指出，聽力障礙會造成溝通出現困難，讓長者不願意出門或開展人際關係，進而增加罹患自閉或失智症的機率。

陳錦國說，研究顯示，有聽損的長輩，罹患失智症的機率是聽力正常者的4倍；他解釋，很多長輩平時總習慣和聲音為伍，若因聽損而無法聽新聞、聽音樂，等於生活中出現空白，加上長者又不像年輕人會到處找事做，容易因此「減少和外界接觸」，導致增加失智的機率。

不少平時和外界較無互動的長輩，一旦聽力出現退化，其就醫意願普遍不高，甚至認為「這是自然老化」而選擇無視，門診觀察發現，很多有聽損卻長期不願就醫的長者，在接到「同學會」的邀約後，趕緊到門診接受檢查和治療，意味著若與人互動的頻率增加、有溝通需求時，會提高民眾對耳朵的重視。

陳錦國說，當發現周遭長輩有電視愈開愈大聲、講話時總要你「再說一次」，就可能代表對方的聽力出問題，應建議對方儘早接受檢查；平時也應多鼓勵長輩走入人群、積極與人互動，達到早期發現、早期矯正的良性循環。

過去從檢查到確診、治療矯正，患者常得跑很多地方，也是長者就醫意願低的主因之一；林口長庚本月成立人工耳蝸暨聽語診療中心，透過將各項服務歸劃於同一空間內來增加方便性，提高患者即早就醫的意願。

(中時)