鮮為人知的美軍王牌 他擊落4架米格機

2018年02月27日 16:12 中時電子報 江飛宇

不知為何，韓戰長期被美國大眾忽視，連美國史學界都稱韓戰是「被遺忘的戰爭」，因此在這場戰爭中，自然有許多不為人知的戰爭英雄，美國海軍戰機飛行員羅伊．威廉斯(Royce Williams)就是這樣子的英雄，他憑著自己的F9F黑豹戰機，對抗7架蘇聯MiG-15，還擊落了其中4架，雖然威廉斯座機損傷累累，卻奇蹟的回到航艦。然而如此精彩的事蹟卻被長期保密，一直到蘇聯解體後才逐步公開。

美國國土雜誌(homeland magazine)介紹這場空戰，1952年11月18日，4架深藍色的美國F9F黑豹戰機(Panther)從奧里斯卡尼號航空母艦(USS Oriskany)出動，飛入朝鮮半島北方的日本海，此時天候很差，天空飄著大雪，能見度不超過幾公里，但是為了保護美國艦隊的安全，他們仍要執行戰鬥空中巡邏任務（CAP），防止蘇聯的Il-28噴射轟炸機可能的襲擊，雖然沒有前例，但是安全的代價就是永恆的戒備。

此時艦隊戰鬥信息中心（CIC）告知，艦隊北邊130公里處，有不名飛機接近，於是這4架隷屬VF-781飛行中隊的F9F前往攔截，不欠就發現7道凝結尾，那不是Il-28轟炸機，而是7架蘇聯的MiG-15戰鬥機，銀白色的機體顯示的清清楚楚。

MiG-15是當時蘇聯相當先進的噴射戰機，率先採用後掠翼，使得它的高速高高空性能相當好，極速達到每小時1175公里。雖然F9F也很不錯，但是直線翼的設計，使得F9F的飛行速度不及MiG-15，極速僅有每小時925公里。

更不利的是，領隊克萊爾．艾爾伍德(Lt. Claire Elwood)戰機的燃油泵故障，必須提前回到航空母艦，還帶走了1架僚機，於是僅有羅伊．威廉斯和大衛．羅蘭(Lt. Jg. David Rowland)的2架黑豹戰機，與7架MiG-15戰機相對望。

MiG-15，北約稱為柴梱式(Fagot)，是蘇聯第1代噴射戰機的代表。(圖/airportjournal)

接下來發生的事情被保密了40年，一直到2013年，羅伊接受雜誌採訪時，披露了一段空戰過程，俄羅斯也公布解密資料，確定了這場戰鬥。

韓戰是美蘇兩強的一場「代理人戰爭」，兩強提供武器與物資與兵力協助自己的同盟國作戰，但是美蘇有一個奇特的默契，就是儘量不要直接交鋒，以避免戰局擴大，因此蘇聯空軍的戰鬥機一般情況不會與美國戰鬥機正面衝突。

但是那一天不同，那7架向海參崴方向飛行的MiG-15，突然分成2組，一批4架戰機向下俯衝，開火攻擊羅伊與大衛的戰機，還有3架MiG-15仍在高空，似乎在盤旋。

羅伊與大衛被迫應戰，羅伊設法將自己座機咬住離它最接近的MiG，並且成功用機砲擊中它，然而大衛的機槍卻卡住了無法再射擊，不過他沒有離開現場，畢竟對方不知道他的武器不能用，在場當個見證人也好，他的照相槍倒是紀錄了羅伊的空戰全過程。

雖然F9F黑豹戰機速度慢，但相當靈活，而且機上的4具20公釐機砲很精準。相對的MiG-15速度快，但是它的武裝比較複雜，它有2具23公釐砲1具37公釐砲，卻因為射速慢，而且發射造成的振動很大，使得它們不太準確。

羅伊已經擊落1架，還要面對6架對手。這位來自明尼蘇達州的26歲小夥子在射擊訓練中是著名的高分射手，此時正要大顯神威，他真的在隨後的20分鐘內，迅速擊落2架敵機，並重傷了第4架。

然而，上空的MiG也撲向羅伊，羅伊的機尾被一陣砲彈擊中，使關鍵的液壓系統失效。方向舵和襟翼變得沒有反應，而副翼只有部分有效。但羅伊還是努力迴避，並且逃到更低的空域，希望借由雲層與不良天候來遮蔽自己的行蹤，不過此舉是兩面刃，在如此低空的環境也很難彈射跳傘，但羅伊沒想過要彈射，他覺得海水太冷，而且不知多久才會被救。

電影獨孤里橋戰役是韓戰時期的電影，劇中的戰機就是F9F。

羅伊的隊友大衛在此時掩護了他，雖然他無法幫忙作戰，但還是能干擾敵機的追擊，於是這2架豹式就這樣逃回奧里斯卡尼號航空母艦，由於羅伊的戰機受損，他無法依標準安全速度進場，而是用以每小時273公里的高速著艦，所幸航艦第3根攔截索鉤住了他被半毀尾鉤，他平安回來了。

就這樣，羅伊在這場35分鐘的空戰中，遞造了前所未有的壯舉，他以1敵7，還擊落了其中的4架，他是在整個韓戰當中，等於或超過了其他黑豹戰機的敵機擊落數。之後維修人員計算了羅伊的黑豹戰機，上頭有263個砲彈孔，羅伊也與座機一同合照，這可是最價值的勳章。

羅伊在返航後，與傷痕累累的黑豹戰機合影，它可真是好搭檔。(圖/mofak)

一個星期後，航艦回到橫須賀母港，艦隊指揮官羅伯特．布里斯科(Robert P. Briscoe)恭喜羅伊擊落了4架敵機，這是美國間諜在海參崴收集到的確定情報，但他同時警告羅伊要對此事低調不可張揚，因為美國和蘇聯並沒有正式開戰，任何挑起兩強對立的事件都不好。羅伊照辦了，他沒有和任何人說起，不過海軍高層顯然有把此事匯報給極峰，在一個月之後，他奉令前往首爾，正造訪前線的艾森豪總統要召見他，並且請羅伊一起喝酒，還是由總統的兒子約翰為他調酒。根據羅伊的說法，他很遺憾當時婉拒總統再三推薦的蘇格蘭威士忌，而是改飲他喝習慣的波本威士忌。

20世紀90年代，俄羅斯公布海參崴空戰記錄，並揭露了4名敗給羅伊的蘇聯飛行員名字，他們是瓦塔洛夫上尉(Captain Vandalov)、貝爾科夫上尉(Captain Belyakov)、帕洛姆欣中尉(Lieutenant Pakhomkin)和塔爾紹諾夫中尉(Lieutenant Tarshinov)。

晚年的羅伊威廉斯，在資料公開以後，他得以公開談論那驚心動魄的空戰。(圖/美國退伍軍人協會)

羅伊之後繼續在美國海軍服勤，他參與過韓戰與隨後的越戰，出動飛行任務220多次，一直到1980年才光榮退休。但是他還沒有得到63年前那場超凡空戰的應得榮譽。

(中時電子報)