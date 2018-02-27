與吳宗憲共同掏空聯明科技 董座判囚14年半確定

與吳宗憲(圖)共同掏空「聯明行動科技」，董事長許豐暘判刑14年6月確定。

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綜藝天王吳宗憲與上櫃公司聯明董事長許豐暘共同掏空公司，一審考量吳認罪將他判刑1年10月、緩刑3年，他未上訴已告確定；許豐暘部分最高法院認定他非法操縱股價、違約交割，27日將許男判刑14年6月確定，但他已逃亡遭通緝。

判決指出，許豐暘在2008年入主聯明公司擔任董事長，他卸任後仍擔任執行長主導公司業務，他的好友吳宗憲因投資生產LED設備的阿爾發科技公司遭遇虧損，向他求助，2人在2009年間共謀假交易，以聯明向阿爾發採購名義，共同假交易侵吞款項。

許豐暘還與前妻楊女等人多次以非常規交易、虛偽股權投資等方式，侵占聯明公司資產，並非法炒作聯明公司股價，致聯明遭受重大損失，許為了掩飾犯行又製作不實憑證，申報及公告不實內容的財務報告，檢方偵辦後將許男等人起訴。

台北地院考量吳宗憲認罪，並與投保中心達成和解，2013年底將他判刑1年10月，但給予他緩刑3年、須支付公庫300萬元，吳宗憲沒上訴已定讞，並履行緩刑條件執行完畢。

許豐暘部分，最高法院認為他擔任聯明公司負責人，未遵守利益迴避規定、公司內控制度及稽核制度，製造假金流、侵占公司款項、掏空公司資產等，違反忠實義務及善良管理人注意義務，，將他判刑14年6月確定。

(中時)

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