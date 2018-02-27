藝文場所可舉辦台獨活動？ 基市府挨轟「兩套標準！」

「台灣民族建國陣線」今（27）日下午2時許在海洋廣場舉行228追思活動，基隆市長林右昌的秘書黃永翔（左二）、基隆市議員陳志成（左三）、游祥耀（左四）皆到場響應。（張穎齊攝）

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「台灣民族建國陣線」今（27）日下午2時許在海洋廣場舉行228追思活動，眾人高呼「台灣民族自決！建立台灣國」的口號。（張穎齊攝）
「台灣民族建國陣線」今（27）日下午2時許在海洋廣場舉行228追思活動，但卻沒有向場地的主管機關交旅處申請。（張穎齊攝）

今年是228事件71周年，民間團隊「台灣民族建國陣線」今（27）日在基隆市海洋廣場舉辦「追思228，建國制憲，喚回台灣魂」的活動。但事實上「人民民主陣線」也2014年也曾在海洋廣場辦過活動，基市府卻以海洋廣場屬「休憩、散步、藝文」場所，不能從事「政治」活動，拒絕核可申請，如今被民眾質疑「根本是兩套標準！」

「台灣民族建國陣線」今（27）日下午2時許在海洋廣場遊行，眾人高呼「台灣民族自決！建立台灣國」的口號，指責國民黨在1947年3月8日於基隆市如何欺壓百姓，只見現場有基隆市議員游祥耀、陳志成，以及基隆市長林右昌的秘書黃永翔等人到場響應。

但反觀2014年11月1日時，「人民民主陣線」當時在海洋廣場舉辦「市民議會開講」活動，並在20天前就有向場地的主管機關基市府交旅處申請，卻遭交旅處以「海洋廣場屬於休憩、散步、藝文場所，不能從事政治活動」為由，拒絕核可申請，導致當天被警方以「未經合法申請集會遊行」而強制驅離，被質疑是「兩套標準！」

對此，基隆市警局保安科長王方強表示，當時人民民主陣線並沒有申請而違法集會，警方秉持著「取締非法、制裁暴力」的態度予以警告，一切以疏導安全維護為主責。而此次「台灣民族建國陣線」在2月14日已向警方合法申請，活動從今（27）日上午11時至下午4時，另外民間團體只要向警方申請過即可，不用向市府申請。

不過針對當時基市府以「海洋廣場不能從事政治活動」部份，王方強說，先前大法官在集會遊行法有釋憲過，如今時空背景不同，警方也只是遵照法律標準。而交旅處則回應「印象中台灣民族建國陣線沒有經過場地申請，還要再進一步了解。」

(中時)

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