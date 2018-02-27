弘道福興鄉助老盟 阿嬤熱舞喜迎新社區入盟

2018年02月27日 16:19 中時 謝瓊雲

福興鄉老助盟推動成立已邁入第七年，上午大崙社區和三汴社區也正式入盟。(謝瓊雲攝)

弘道「老人社區照顧互助聯盟」，簡稱「老助盟」、是全國首創，讓加盟社區能彼此「互助、互惠、互享」。(謝瓊雲攝)

弘道老人福利基金會27日上午在福興鄉公所辦理「福興老助盟-新社區入盟儀式」，除了原有的五個社區關懷據點，鄉內大崙社區與三汴社區也正式加入結盟。

福興鄉大崙社區82歲的許林櫻嬌阿嬤與社區裡的阿嬤們上台帶來精采舞蹈演出；彰化縣政府社會處長黃淑娟處、福興鄉長粘禮淞、弘道彰化服務處主任林博樺與弘道彰化助老委員會成員都化身加油尖兵，一同啟航，帶領長輩飛向銀髮樂活家園。

林博樺表示，「老人社區照顧互助聯盟」，簡稱「老助盟」、是全國首創，讓加盟社區能彼此「互助、互惠、互享」，共同學習、分享與支援，讓老人服務不再孤軍奮戰，而是相互鼓勵向前。全台從宜蘭到屏東已有7個老助盟，以彰化縣佔了四個為最多，包括彰化市老助盟、彰化和美老助盟、彰化大村老助盟、彰化福興老助盟；其中2011年開始推動的福興鄉成立時間最早，由西勢社區、番社社區、外中社區、番婆社區與外埔社區等5個社區組成，今年正式邁入第7年，再添兩個生力軍。

林博話說，老助盟與在地社區、公部門、民間團體等協力合作下，整合不同社區關懷據點的特色，推展老人服務，進而帶動鄰近社區；像新入盟的三汴社區，就是在番社社區母雞帶小雞輔導帶領下，一步步試辦據點。

黃淑娟表示，每個社區都有各自的優點，志工專長可以互相分享支援，活動可以互相參與，這樣可以讓每個社區都活絡起來，所以有這樣的老助盟互相支援扶持是很棒的，目前彰化縣有140個社區照顧關懷據點，很謝謝弘道老人福利基金會與縣府一起推動據點成立，一起讓老人家老健康、老快樂。

粘禮淞表示，福興鄉公所很榮幸和弘道老人福利基金會一起推動這全國首創的福興老助盟，也很謝謝西勢社區帶頭開始，扮演母雞帶小雞的角色，尤其福興鄉是個鄉下地方，很需要這樣像福興老助盟這樣的互助支援團體，一起鼓勵、一起成長、一起助老。

(中時)