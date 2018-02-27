她市場買菜總帶一疊大鈔 原來是「聽不到」惹禍

2018年02月27日 16:47 中時 倪浩倫

一名55歲、因老化而聽力衰退的婦人，其聽損狀態帶給她生活嚴重的不便，到市場買菜時，因聽不到攤販講的金額，只好每次都帶數張千元大鈔出門，好方便對方找零，此外，走在路上時，也聽不到汽車接近、甚至是喇叭聲，相當危險；最終在接受矯正後，不僅聽力恢復了9成，重拾正常生活，還有餘力投入義工助人行列。

我國現有13萬人因聽力、語言問題而領有身障手冊，每年也會新增約800名的聽損新生兒；林口長庚耳鼻喉科系耳科主任陳錦國說，除了老化、天生，聽損也和感染、外傷、以及突來的爆音息息相關。

我國高齡化問題嚴重，預估10年內，65歲以上長者將超過全人口的20％；陳錦國說，約有8成的長者，聽力會隨著年紀愈大而愈差；但對一般的民眾來說，「感染」、和「耳膜破」是最大的聽損原因；他強調，像是挖耳朵、打架、被甩耳光等，都可能造成耳膜破，此外，像是帶著耳機聽音樂睡覺，突然接觸到超大聲響，也容易產生「爆音性聽損」。

一名55歲的婦人，因年紀關係而聽力漸漸退化，近期嚴重到走在馬路上，無法聽見車輛的喇叭聲，平時到市場買菜時，因聽不到攤販講的金額，只好每次都拿千元大鈔給對方找零，更常出現聽不到抽風聲、導致廚房抽油煙機開一整天的情形，最重在醫師建議下，接受人工電子耳手術，術後聽力迅速恢復了9成，不僅重拾正常生活，還有餘力投入義工助人行列。

陳錦國說，各種原因引發的聽損狀態，有些屬於可恢復，有些則為不可逆的永久性傷害，由於聽不見非常危險，不僅生活不便、易引發意外，還會增加失智風險，呼籲民眾當發現聽不清楚時，應及早就醫接受矯正。

(中時)