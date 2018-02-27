她市場買菜總帶一疊大鈔 原來是「聽不到」惹禍

醫師提醒，當發現聽不到、聽不清楚時，應及早就醫檢查、接受最適當的矯正方式，圖為醫師示範人工電子耳。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

一名55歲、因老化而聽力衰退的婦人，其聽損狀態帶給她生活嚴重的不便，到市場買菜時，因聽不到攤販講的金額，只好每次都帶數張千元大鈔出門，好方便對方找零，此外，走在路上時，也聽不到汽車接近、甚至是喇叭聲，相當危險；最終在接受矯正後，不僅聽力恢復了9成，重拾正常生活，還有餘力投入義工助人行列。

我國現有13萬人因聽力、語言問題而領有身障手冊，每年也會新增約800名的聽損新生兒；林口長庚耳鼻喉科系耳科主任陳錦國說，除了老化、天生，聽損也和感染、外傷、以及突來的爆音息息相關。

我國高齡化問題嚴重，預估10年內，65歲以上長者將超過全人口的20％；陳錦國說，約有8成的長者，聽力會隨著年紀愈大而愈差；但對一般的民眾來說，「感染」、和「耳膜破」是最大的聽損原因；他強調，像是挖耳朵、打架、被甩耳光等，都可能造成耳膜破，此外，像是帶著耳機聽音樂睡覺，突然接觸到超大聲響，也容易產生「爆音性聽損」。

一名55歲的婦人，因年紀關係而聽力漸漸退化，近期嚴重到走在馬路上，無法聽見車輛的喇叭聲，平時到市場買菜時，因聽不到攤販講的金額，只好每次都拿千元大鈔給對方找零，更常出現聽不到抽風聲、導致廚房抽油煙機開一整天的情形，最重在醫師建議下，接受人工電子耳手術，術後聽力迅速恢復了9成，不僅重拾正常生活，還有餘力投入義工助人行列。

陳錦國說，各種原因引發的聽損狀態，有些屬於可恢復，有些則為不可逆的永久性傷害，由於聽不見非常危險，不僅生活不便、易引發意外，還會增加失智風險，呼籲民眾當發現聽不清楚時，應及早就醫接受矯正。

(中時)

弘道福興鄉助老盟 阿嬤熱舞喜迎… 瘋搶衛生紙另類思考 全台出現「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。