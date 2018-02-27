數台風扇狂吹 電影砸千萬打造颶風襲擊

2018年02月27日 16:15 中時 潘鈺楨

追風坦克耗資1500萬台幣。（甲上提供）

《玩命颶風》由《玩命關頭》、《限制級戰警》億萬導演羅伯柯恩領軍，率領好萊塢炙手可熱新生代演員《魔獸：崛起》的托比凱貝爾與《即刻救援》中飾演地表最強老爸連恩尼遜女兒的瑪姬葛蕾斯共同演出，在電影一開頭超級颶風吹走民宅的震撼場面，製作團隊利用時速超過百哩的超強風扇加上鋼繩協助將整棟房子吹翻上天，光是這個鏡頭就花掉千萬台幣拍片預算，企圖帶給觀眾有別以往災難電影的真實震撼！

電影一開場三個父子遭遇颶風襲擊，他們躲進一棟民宅，但近15級的怪獸颶風直撲而來將整棟房子連根拔起，小時候經歷過颶風狂襲的導演羅伯柯恩，對於颶風的恐怖陰影記憶猶新，新片他希望將颶風的毀滅威力呈現出來，還原這怵目驚心的場景，他與製作團隊更長途遠征將場景拉至歐洲保加利亞，劇組先將房屋搭建起來，一側綁上鋼索，再以數台時速超過百哩的風扇狂吹，拍攝當天所有的工作人員與導演都嚴陣以待，因為只有一次機會，要讓觀眾體會房子掀頂的可怕颶風威力，包括磁磚、木板、石頭亂飛、車子也被捲起，牽一髮動全身的場景，製片和導演緊盯攝影監視器簡直是心跳漏拍、冷汗直流，直到導演喊卡全場頓時鬆一口氣歡聲雷動。光是這幕拍片預算就飆破千萬台幣。

除此之外導演也創造《玩命颶風》另一最威主角就是「支配者」，一台外殼擁有坦克裝甲等級，外加重力樁釘抓地力可抵擋15級瞬間風速，車內配備收訊最強的衛星裝置。這台特製怪獸級追風坦克就耗資1500萬台幣，堪稱史上最貴超級追風者！更酷的是導演必須要「支配者」車中安裝各個角度的高解析攝影鏡頭，讓兩位主角在車中的一舉一動都完整收錄，也才能讓觀眾體會親臨現場的真實感受！

故事講述一場地表最強颶風來襲，一群重裝歹徒卻覬覦即將入財政部行庫銷毀的6億美金舊鈔，這個天衣無縫的搶劫計畫卻因為遇到機智過人的財政部探員凱西 (瑪姬葛蕾絲飾)和氣象博士威爾 (托比凱貝爾飾)，他們要如何在驚濤駭浪中與這群可怕的歹徒搏鬥？電影3月8日在台上映。

(中時)