七堵煙火嘉年華　3月3日登場

「2018基隆七堵嘉年華」將於3月3日在基隆市七堵區崇孝街公車停車場盛大登場，市府依照往年慣例，會在基隆河畔施放6分鐘煙火秀。（基隆市政府提供）

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「2018基隆七堵嘉年華」將於3月3日在基隆市七堵區崇孝街公車停車場盛大登場，市府依照往年慣例，在基隆河畔施放6分鐘煙火秀，現場不但將發放限量800份的燈籠，還邀請到超級偶像冠軍歌手朱俐靜、黃文星獻聲演出，邀請民眾依同前來體驗最熱鬧的煙火嘉年華。

基隆市長林右昌表示，由於七賢橋於農曆年前階段性通行，周邊環境大為改觀，今年活動場地較往年寬敞，民眾在觀賞煙火的視角上會更加精彩。

七堵區長謝振和說，今年活動主場地設於空間寬敞，地面平坦良好的崇孝街公車停車場，永安綜合公園則供民眾休憩與欣賞煙火，崇孝街採封街方式舉辦美食嘉年華，今年煙火定會比去年更精彩。

市府指出，當天下午4時許將在服務台發放限量DIY燈籠800份，送完為止。民眾憑2張1至2月份發票可兌領1張摸彩券，摸彩頭獎是42吋液晶電視，還有其他眾多獎品，晚會除了邀請七堵地區社團表演外，也邀請超偶冠軍朱俐靜、黃文星現場開唱。

市府說明，晚間9時30分將進入高潮，將會在俊德吊橋上游水防道路施放6分鐘的高空煙火，民眾能在會場觀賞區或七賢橋上，欣賞美麗絢爛煙火。在交通管制方面，永富路與自治北街自下午4時到晚上11時進行管制；崇孝街兩端從中午12時到晚上11時進行管制；七賢橋則於晚間9時至10時管制車輛通行。

七堵煙火嘉年華前身為基隆河煙火節，由民眾於右岸的八德里向左岸富民里互放煙火，逐漸轉變成為七堵地區重要文化盛會。市府此次擴大舉辦系列活動，並行銷七堵地區基隆河岸特色風光，將促進地方產業發展經濟發展，凝聚七堵地區居民熱情參與和文化認同。

(中時)

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