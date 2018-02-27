彰化歷史建築北斗郡守官舍 變身228暨人權紀念館

2018年02月27日 16:31 中時 鐘武達

彰化縣首座228暨人權紀念館開幕首日，舉辦「1947．憶舊．視新」主題展覽。（鐘武達攝）

彰化縣228暨人權紀念館27日開幕展，展出內容讓人省思。（鐘武達攝）

歷史建築北斗郡守官舍修復完成後變身彰化縣首座228暨人權紀念館，27日開幕，文化局特別舉辦「1947．憶舊．視新」主題展覽，讓參訪者回顧歷史，審思人權與和平的真諦，文化局長陳文彬期許，這裡將成為歷史的教育基地 。

北斗郡守官舍是日據時代北斗歷任郡守的宿舍，台灣光復後，依舊是不同時期的官員或行政人員居住的場所，完整的建築，保有日式風格，2016年8月修復完成，已經列為彰化縣歷史建築，去年228紀念日，縣長魏明谷宣布規畫成立全縣首座228紀念館。

陳文彬表示，228暨人權紀念館，將結合在地中、小學，作為蒐集228事件相關的史料事蹟與人權教育基地，除了讓歷史更完整，讓後代子孫瞭解228的歷史，珍惜得來不易的和平、民主，促進族群融合之外，也為建立人權的概念目標邁進。

陳文彬、縣議員江熊一楓與北斗各界在揭牌儀式後，由前文化局長陳慶芳擔任導覽帶著各界參觀「1947．憶舊．視新」展出，紀念館首次的展出內容，有發生在彰化關於228事件的文件，以及1980年代彰化推動228平反運動的照片等。

(中時)