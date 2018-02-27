鼓勵6歲女童為國捐軀？ 土國總統埃爾多安遭網友砲轟

2018年02月27日 16:36 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周六（24日）出席正義與發展黨（AKP）集會時，在激動的演講後，邀請台下一名戴著紅色貝雷帽（Maroon Berets）的6歲小女孩艾咪（Amine Tiras）上台。但艾咪被大場面嚇到而哭泣，埃爾多安試圖安撫女孩，告訴她，「戴著貝雷帽的女孩不該哭泣。」

土耳其總統埃爾多安再次失言。

並指著女孩衣服上的國旗，稱如果她為國犧牲了，真主願意用國旗包裹她的遺體。埃爾多安並追問女孩是否做好捐軀的準備，女孩流着眼淚、似懂非懂地回答「是！」。他隨即彎腰，親吻女孩的面頰，但小女孩依然淚眼汪汪地看著台下。

土耳其總統埃爾多安（圖右）竟在黨部聚會中，公開鼓勵6歲女童艾咪（圖左）為國捐軀，讓大批民眾怒斥離譜。（圖/美聯社）

現任總統埃爾多安在擔任11年總理後，於2014年當選首任土耳其總統，集兩職權於一身，權力愈來愈大的他，卻也開始箝制媒體言論、反對派勢力並且大力打壓境內庫德族，並在前年7月軍事政變失敗後，大力剷除異己和整肅軍方。更在去年以公投修憲，擴張其總統多項職權，不僅終結二戰後由凱末爾將軍（Mustafa Kemal Atatürk）建立的議會民主，也取得內閣和2/3國家大法官的任命權，成為真正的強人總統。

這個場面透過電視直播讓廣大土耳其民眾看見，淚眼汪汪的艾咪讓眾人於心不忍，最大反對勢力共和人民黨（Cumhuriyet Halk Partisi）副主席阿格巴巴（Veli Agbaba）批評，「讓幼童站在這種聚會前方本來就是極大的錯誤，孩子們不該被戰爭與武器的陰影壟罩。」許多網友更在推特上發文痛斥，對一個幼童勸說殉國，是極不恰當的舉動。更有網友砲轟，「艾咪只是個孩子，你難道希望她上戰場、並高喊萬能之神的意旨而死嗎？」對於眾多的批評聲浪，埃爾多安本人與總統府至今尚無任何回應。

(中時電子報)