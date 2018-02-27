傑哈巴特勒化身金牌警探 對上玩命搶匪

2018年02月27日 16:32 中時 潘鈺楨

動作票房巨星傑哈巴特勒（Gerard Butler）主演的最新犯罪動作電影《極盜戰》（Den of Thieves），在美國上映締造了14億台幣的票房佳績，成為男主角傑哈巴特勒近年來最好作品。身兼製片的他坦言電影中縝密犯罪的劇情與火爆槍戰的場景讓他驚豔，他說：「《極盜戰》是我近年看過最屌的劇本，裡面有最殺警察、有最狂黑幫、有燒腦搶劫、還有飛車爆破與激烈槍戰，到底『有牌的流氓』或『玩命的搶匪』誰才是真正的壞人，不到最後一刻不會發現。」

電影描述在洛杉磯，一群職業搶匪將策畫一場驚天動地的搶劫，而目標是世界最高金融機關「美國聯準會」中的數億美金，殊不知前科累累的他們早已被由傑哈巴特勒飾演的金牌警探盯上，但這些警探俗稱有牌的流氓，不只為了破案以暴制暴，不擇手段的殘酷手腕更讓人聞風喪膽，玩命的搶匪與有牌的流氓大對決，不到最後不知道誰才是這一切的幕後操盤手。

數億現金紙鈔從市面上停止流通並銷毀，是美國聯準會（Fed）每日標準程序，一群手法高超的搶匪看上這個例行公事，計畫將這筆鉅款奪為己有。前科累累的他們，早已被不擇手段、以暴制暴的金牌警探尼克福藍根（傑哈巴特勒飾）盯上，他們還能繼續這筆「生意」嗎？最黑警探遇上最狂搶匪，黑白兩道超激火拼，誰才能制霸世界？這「世界最高金融機關」又是否會被攻破？電影《極盜戰》將於3月16日在台上映，

(中時)