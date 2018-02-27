解決開學燃眉之急 台灣世展會屏東發助學金

2018年02月27日 16:41 中時 林和生

面臨開學季到來，弱勢家庭正為籌措子女學雜費而煩惱，台灣世界展望會出手援助，預計近日將在屏東地區發出3700萬餘元，作為學雜費及營養扶助金，這筆獎助金可望協助4940位學子，在求學道路爭取公平起跑機會。

展望會長期關注國內貧童發現，有超過4成來自單親家庭或隔代教養，且主要照顧者教育程度多為國中、國小或不識字，還有長輩有失蹤、酗酒、賭博等問題，導致孩子在接受教育過程缺乏指導與督促。

就讀高中的小諾(化名)就是一例，因父母離異，由擔任保全工作的父親一人獨力撫養4名子女，因父親薪資不足以支付全家生活費用，還會兼差做臨工貼補家用。父親希望小諾和弟妹都能接受教育，再辛苦都要培育孩子順利就學。

每學期透過展望會助學金幫助，讓小諾及3個弟妹不用因為學費而憂心，小諾對音樂展現天分，用自學方式學會了吉他，兼職在早午餐店現場演奏貼補家用，他希望能成為專業音樂人，創作出感動人心的歌曲，行有餘力還能回饋社會，讓捐款人給他的愛能持續延續下去。

展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，每到開學前後，許多貧困學子因為父母失業或家庭經濟等因素，無力負擔學費，讓孩子被迫終止學業，期望藉由助學金挹注，陪伴他們在求學路上走這一段路。

(中時)