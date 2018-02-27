《ET》、《大白鯊》配樂秘辛 紀錄片匯集八大影業經典作

2018年02月27日 16:42 中時 潘鈺楨

《電影配樂傳奇》介紹配樂產出過程。（翻面映畫提供）

記述經典電影配樂幕後故事的紀錄片《電影配樂傳奇》，自去年2017金馬影展連映三場、口碑爆棚，並獲觀眾票選獎前十大。片中集結以約翰威廉斯、漢斯季默、湯瑪斯紐曼等人為首的各路配樂大師暢談配樂奧義，好萊塢八大影業也破天荒聯合授權本片經典電影配樂畫面。

《電影配樂傳奇》收錄了《ET外星人》、《大白鯊》、《黃昏三鏢客》、《洛基》、《刺激1995》、《瘋狂麥斯》、《魔戒》、《蝙蝠俠》、《侏羅紀公園》、《星際大戰》、《神鬼奇航》、《變形金剛》、《不可能的任務》、《印第安納瓊斯》等多部影史經典名片的配樂譜寫錄製過程及難得公開的幕後秘辛。從默片時期卓柏林與巴斯特基頓年代所運用的鍵琴伴奏開始，到《金剛》一片奠定了日後災難片配樂風格，《慾望街車》開創了爵士樂作電影配樂的先例，以及定義驚悚片配樂質地的希區考克類型電影，逐一爬梳好萊塢百年以來的電影配樂發展歷程。

同時也細數著史蒂芬史匹柏與喬治盧卡斯兩位重量級導演的御用配樂師約翰威廉斯，以及名導克里斯多福諾蘭御用配樂師漢斯季默，和超過500部電影製作配樂的顏尼歐莫利克奈等當代配樂巨擘承先啟後、創造配樂巔峰的不凡造詣。除此之外，更注目非傳統業界科班出身的新銳配樂師，如九吋釘樂團主唱特倫特雷澤諾等為電影配樂所帶來的新刺激與新風貌。

《電影配樂傳奇》如同一部寫給電影的音樂情書，除了回顧大師身影，細數當代傳奇，凝視未來之星外，由好萊塢八大影業聯合授權的配樂畫面更是目不暇給，片中訪問超過30位重量級配樂家和大量電影從業人員，詳細介紹電影配樂幕後工作，並交代配樂產出的過程，共同為「好萊塢電影配樂史」作深入淺出的剖析、導聆與精彩的回顧。

《電影配樂傳奇》將於3月9日正式在台上映，發行片商翻面映畫也將舉辦系列座談，邀請多位台灣電影配樂家如：剛獲第54屆金馬獎最佳配樂及最佳原創歌曲獎的《大佛普拉斯》配樂家林生祥，以及李欣芸和雷光夏等人一同與影迷分享配樂心路歷程。預售票請洽：https://goo.gl/ugoagk；更多電影詳情請上翻面映畫粉絲專頁https://www.facebook.com/BsideFilmTW/。

(中時)