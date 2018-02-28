律師說法》少將搞不倫戀 小三竟免賠大老婆 合理嗎？

2018年02月28日 00:01 中時電子報 黃眉青 、天秤座法律網 、天秤座法律網

桃園劉姓退役少將遭控與部屬母親發生不倫戀，劉男被元配發現婚外情後為保仕途，104年要求妻子假離婚，同年又為了購屋貸款「再結婚」，劉妻均配合，結果被法院認定假離婚及假結婚無效。劉妻告小三侵害婚姻權，求償120萬，法官認定小三與劉男交往時，以為對方已離婚，判小三免賠。

●法律評析

什麼情況會變成「假結婚」或「假離婚」？

結婚或離婚的因素頗多，正常來說必然是感情因素，但有時候，事情不是一般人想的單純，為了遂行規避法律、避免追債、貸款、入出國等因素，許多人會進行假結婚、假離婚的動作。假結婚、假離婚並不是法律用語，在訴訟實務上歸類為「婚姻無效」、「離婚無效」訴訟，如果當事人間欠缺結婚、離婚真意，或法定要件未具備（例如：證人未親自見聞即簽名、早期未進行儀式婚等），也是會構成結婚或離婚無效的事由。

侵害配偶權之主觀要件

並非和有家室之人交往，就一概會侵害原配的配偶權而負賠償責任，基本上，配偶權（人格權）的侵害，仍是侵權行為的類型之一，仍然必須以行為人主觀上具有故意、過失為必要，如果小三根本不知道交往的對象已經結婚，甚至看到身分證的配偶欄是空白的，當然不可能會認知道自己在介入他人婚姻，自然就沒有侵害配偶權的故意或過失了。在本則新聞的案件中，劉男和潘婦交往時，當時劉男和游女已協議離婚，縱使嗣後法院判決離婚無效，但也只是事後的結果論的，畢竟侵權行為的主觀要素，必需以行為時的時點來判斷，當時劉男的身分證配偶欄就是空白的，所以也不難理解法院判決免賠的理由了。

感情不是金錢可以彌補的

侵害配偶權訴訟的案件量相當多，在訴訟實務上，原告（原配）的舉證責任是相對容易的，通常只要有足夠的曖昧照片、訊息等，法官就傾向直接判賠，而賠償金額則是以雙方的經濟能力、社會地位、教育程度、侵害情節等等加以判斷，通常，如果得以證明有通姦事實，賠償金額才有機會達20萬元以上。但實際上，這類案件走到法院，原配的目的也只是給予小三和外遇者懲罰而已，破裂的感情和婚姻，也絕非法院可以彌補的，所以還是要在交往前，睜大眼睛看清楚呀！

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)