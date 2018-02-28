妙齡女遭前男友持性愛影片威脅　因過程充滿…告不成

女子性愛過程中充滿著濃情密意，檢察官檢驗後認為前男友沒有違反意願行為，強制性交罪不起訴。(非當事人示意圖／達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

1名20歲妙齡女子，突然接到前男友蔡姓男子，寄給她偷拍的2人性愛影片威脅見面，一氣之下怒告蔡男妨害名譽、妨害秘密、強制罪及強制性交等4罪。蔡男見代誌大條，趕緊向女子道歉，雖然女子因此撤回妨害秘密等罪的告訴，但硬上涉嫌強制性交部分，檢察官勘驗影片後，發現兩人性愛過程充滿著濃情密意，沒看到蔡男有任何違反女子意願行為，因此不起訴因

22歲的蔡姓男子與提告女子2016年間相識，倆人戀愛之初陷入熱戀，但1年後感情轉淡，蔡男還懷疑女子劈腿、另結新歡，最後女子黯然搬離蔡男住處，2人感情畫上句點。

蔡男不甘心付出1年的感情化為烏有，一心想要女友回心轉意，與她見面，但都遭到拒絕。去年5月，便傳了幾張他偷拍的2人性愛照片及影片給前女友，希望能夠再見她一面，女子認為蔡男未經她允許就偷拍性愛影片，還以此恐嚇她見面，驚嚇之餘向警方報案，並對蔡男提出妨害名譽、妨害秘密、強制罪及強制性交罪。

蔡男見事情鬧大非他所願，向前女友道歉後獲得諒解，台北地檢署也就這個部分做出不起訴處分；蔡男涉犯強制罪的部分，雖屬公訴罪，但因蔡男坦承犯行，雙方也達成和解，檢察官認為以不起訴為適當，給予職權不起訴。

至於強制性交，由於女子指出2人交往期間，她明明不想做愛，但蔡男卻違背她的意願強行脫光她的衣褲硬上，可是檢察官勘驗這些影片後發現，裡面全是男歡女愛的真情流露，因此處分不起訴。

(中時電子報)

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